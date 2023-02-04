Samanyolu Haber /Gündem / Meksika’dan ABD’ye kaçak geçen Türk vatandaşı sayısında büyük artış /04 Şubat 2023 19:47

Meksika’dan ABD’ye kaçak geçen Türk vatandaşı sayısında büyük artış

Meksika’nın Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerine getirdiği kısıtlamalara rağmen bu ülke üzerinden ABD’ye kaçak yollardan geçenlerin sayısında rekor artış yaşanıyor.

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Yurt dışında yaşamak isteyen Türk vatandaşlarının sayısı son yıllarda giderek artıyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD ve Kanada en çok hayali kurulan ülkelerin başında geliyor. Meksika üzerinden ABD’ye giriş en önemli rotalardan birisi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre 2021’de Meksika’dan ABD’ye 7 bin Türk vatandaşı geçerken bu sayı 2022’de 22 bine ulaştı.

Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika’ya seyahat edecek Türk vatandaşları havayoluyla seyahat etmek şartıyla kolayca e-vize alabiliyor. Ama son dönemde e-vize almalarına rağmen ülkeye sokulmayan Türk vatandaşları da var.

ABD’ye 2022’de 3 milyon 58 bin kişi kaçak yollarla girdi. Buna göre 2022’de ABD’ye kaçak yolla geçen her bin kişiden yedisi Türk vatandaşı. 2021’in tamamındaysa bu sayı 2 milyon 275 bin 932 olmuştu
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