Meksika’dan ABD’ye yasa dışı geçişler rekor düzeyde

Venezuela, Küba ve Nikaragua’dan Amerika hedefiyle yola çıkanların sayısında önemli artış olmasının yasa dışı geçiş rakamlarında rekor düzeye ulaşmasında etken olduğu kaydediliyor.



Sayının artması bir anlamda bu ülkelerdeki ekonomik koşulların daha kötüye gitmesinin göstergesi olarak da yorumlanıyor.



Verilere göre Eylül ayında Amerika-Meksika sınırında yaklaşık 228 bin sığınmacı durduruldu. Bu rakam 2021 Ağustos ayında 204 bin, 2021 Eylül ayında ise 192 bin olmuştu.



30 Eylül’de sona eren mali yılda ise bir yılda toplam 2 milyon 380 bin sığınmacı Amerika-Meksika sınırında durduruldu. Bu, önceki yıla göre yüzde 37’lik bir artışa denk geliyor.



Amerika’nın Venezuela, Küba ve Nikaragua’yla sahip olduğu olumsuz ilişkiler nedeniyle Washington sığınmacıları sınır dışı edemiyor ve ülke içinde serbest bırakıyor. Böylece bu kişiler Amerika'da göçmenlik davalarını takip edebiliyorlar.



Amerikalı yetkililer 42. Madde çerçevesinde Amerika’nın Venezuelalı sığınmacıları Meksika’ya sınır dışı etmeye başlamasıyla, bu ülkeden sığınmacı sayısının 12 Ekim’den bu yana yüzde 85 azaldığını belirtiyor.



Bununla birlikte Washington Ukraynalılar’a sağladığı hakkı Venezuelalılar’a da sağlıyor.



Amerika’da mali açıdan bir sponsoru olduğunu kanıtlayan Venezuelalı'nın, havaalanından gelmek şartıyla insani nedenlerden dolayı ülkeye girişine izin veriliyor.



Bunun için online başvuruda bulunmak gerekiyor.



Amerika bu yolla 240 bin Venezuelalı’yı kabul edebileceğini belirtiyor.



Venezuelalılar Meksikalılar’ın ardından Amerika sınırına en fazla ulaşmaya çalışanlar.



Bu gelişmeler Amerika’da tam da ara seçimlerin yaklaştığı bir dönemde gerçekleşiyor.



Anketler Amerikalılar’ın göçmenlik politikaları konusunda Cumhuriyetçiler’e daha fazla güvendiklerini ortaya koyuyor.