Samanyolu Haber /Dünya / Meksika, Google’a 'Körfez' isimlendirmesi nedeniyle dava açtı /10 Mayıs 2025 08:26

Meksika, Google’a 'Körfez' isimlendirmesi nedeniyle dava açtı

Meksika, haritalarda "Meksika Körfezi" adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesine tepki gösterdi. Devlet Başkanı Sheinbaum, Google’a bu nedenle dava açıldığını açıkladı. Meksika, adlandırmanın yalnızca ABD kıyılarını kapsayacak şekilde sınırlanmasını talep ediyor.

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google'a, harita uygulamasında "Meksika Körfezi" yerine "Amerika Körfezi" ifadesini kullandığı gerekçesiyle yasal işlem başlattıklarını açıkladı.

Başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, bu konuda daha önce Google’ı uyardıklarını ancak herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtti. "Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz." diyen Sheinbaum, şirketin uyarılara rağmen geri adım atmadığını vurguladı.

Körfezin, ABD kıyılarına denk gelen kısmında "Amerika Körfezi" adının kullanılmasına itiraz etmediklerini vurgulayan Sheinbaum, "Ancak Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google'ın 'Amerika Körfezi' adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba'ya denk gelen kısımlar içinse 'Meksika Körfezi' ismini kullanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Sheinbaum bu meselenin ABD eski Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinde gündeme gelmediğini belirtti. Trump, 20 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle, "Meksika Körfezi" adının ABD haritalarında "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini istemişti.

Google ise, 11 Şubat’ta harita servisinde bu değişikliğin uygulandığını kamuoyuna duyurmuştu.
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