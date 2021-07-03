Samanyolu Haber /Gündem / Meksika körfezi alev alev /03 Temmuz 2021 17:27

Meksika körfezi alev alev

Meksika’da devlet petrol şirketine ait denizin 78 metre derinliğindeki bir sualtı boru hattında sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı. Yangın söndürme feribotları denizin üzerindeki yangına müdahale etti.

Meksika körfezi alev alev

Meksika’nın devlet petrol şirketi Pemex’in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı.

PLATFORMA SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Cumhuriyet'in haberine göre yangın yaklaşık 10 saattir kontrol altına alınamazken, yangın söndürme çalışmaları 3 söndürme gemisi tarafından yürütülüyor. Yangının yaklaşık 400 metre yakında bulunan Ku Sierra platformuna sıçraması önlenmeye çalışılıyor.

"ATEŞ GÖZÜ" İSMİ VERİLİYOR

Yangın sonrasında okyanus yüzeyinde devasa bir ateş topunu andıran, “ateş gözü” olarak adlandırılan görüntü Pemex işçileri tarafından kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

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Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

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