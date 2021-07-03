Meksika körfezi alev alev

Meksika’nın devlet petrol şirketi Pemex’in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı.







PLATFORMA SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR





Cumhuriyet'in haberine göre yangın yaklaşık 10 saattir kontrol altına alınamazken, yangın söndürme çalışmaları 3 söndürme gemisi tarafından yürütülüyor. Yangının yaklaşık 400 metre yakında bulunan Ku Sierra platformuna sıçraması önlenmeye çalışılıyor.





"ATEŞ GÖZÜ" İSMİ VERİLİYOR





Yangın sonrasında okyanus yüzeyinde devasa bir ateş topunu andıran, “ateş gözü” olarak adlandırılan görüntü Pemex işçileri tarafından kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.



