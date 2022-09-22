Meksika'da 6,8 büyüklüğünde yeni deprem

Meksika'da bugün sabah saatlerinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremde binaların hasar aldığı bildirilirken, ön tespitlere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.





ABD Jeolojik Araştırması Ajansı (USGS) depremin ülkenin Pasifik kıyısına yakın batıdaki Michoacan eyaletinde gerçekleştiğini açıkladı.





Michoacan eyalet hükümeti, depremin eyalet genelinde hissedildiğini duyurdu. Uruapan kentindeki bir binada hasar ve Michoacan ile Guerrero'yu sahile bağlayan otoyolun bazı bölgelerinde toprak kaymalarının meydana geldiği bildirildi.





Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün gerçekleşen depremin Pazartesi günkü 7,6 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntısı olduğunu ve birçok eyalette hissedildiğini söyledi.





Ülkenin başkenti Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, merkezi bir mahallede evinin merdivenlerinden düşen bir kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi.





Meksika'da Pazartesi günü gerçekleşen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirmişti. Pazartesi günü gerçekleşen deprem, ülke tarihindeki en büyük üçüncü deprem olarak kayıtlara geçmişti.