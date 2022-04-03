Samanyolu Haber /Dünya / Meksika'da çatışma: 1 polis ve 8 saldırgan hayatını kaybetti /03 Nisan 2022 21:41

Meksika'da çatışma: 1 polis ve 8 saldırgan hayatını kaybetti

Dönem dönem şiddet olaylarıyla da gündeme gelen Meksika'da polis ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada, 1 polis ve 8 saldırgan hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Meksika'da çıkan silahlı çatışmada 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dönem dönem şiddet olaylarıyla da gündeme gelen Meksika'da yaşanan silahlı çatışmada çok sayıda ölü olduğu aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Meksika’nın Michoacan eyaletinde yer alan Jiquilpan şehrinde polis ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada, 1 polis ve 8 saldırgan hayatını kaybetti.

Saldırganların, iki ayrı araçta dörderli gruplar halinde seyahat ettiği ve polis ekipleri tarafından takibe alındığı aktarıldı. Uzun namlulu silahlar taşıyan ve çelik yelek giyen grubu takibe alan polis ekipleri, Ulusal Muhafızlar ve Meksika Ordusundan destek isterken, araçlardan birinin güvenlik güçlerine ateş açmasıyla çıkan çatışma sonucu araçtaki dört saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve çatışmada yaralanan bir polis memurunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

4 SALDIRGAN ÖLDÜ

Diğer araçta bulunan dört silahlı saldırganın ise güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptığı ve kullandıkları aracın takla atması sonucu 4 saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin her iki araçta yaptıkları aramalarda 8 uzun namlulu silah ve 1 tabanca ele geçirdiği ifade edildi.

Öte yandan uyuşturucu kartellerin yoğun faaliyet gösterdiği Michoacan eyaletinde son olarak 6 gün önce bir horoz dövüşü etkinliğine yapılan silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.
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