Meksika'da çeteler orduyla çatıştı: 13 ölü

Meksika basınında yer alan habere göre, ülkenin Tamaulipas eyaletine bağlı Nuevo Laredo kentinde organize suç örgütü elebaşının, güvenlik güçlerince gözaltına alınması üzerine olaylar çıktı.
Çatışmada 13 çete üyesi öldürüldü, bir asker hafif yaralandı.Yetkililer, donanma üniformaları giyen silahlı kişilerin 20 zırhlı araçla ordu güçlerine ağır silahlarla saldırdığını ancak takviye güçler sayesinde saldırının püskürtüldüğünü belirtti.
Güvenlik güçleri, çatışmanın sonunda silahlı 3 kişiyi gözaltına aldı.Kuzeydoğu Karteli'nin (CDN) elebaşı "El Cadete" lakaplı Martin Rodriguez Barbosa, 6 Eylül'de polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.