Meksika'da kadınlar sokaklara çıktı

Meksika’da 25 yaşındaki Ingrid Escamilla Vargas isimli kadın 14 Şubat’ta 46 yaşındaki erkek Erik Francisco Robledo tarafından vahşice öldürüldü. Meksika’nın başkenti Mexico City’de cinayetin ardından başlayan protestolar ise sürüyor. Kadınlar, önceki gün Anayasa Mahkemesini ateşe verdi.





25 yaşındaki Ingrid Escamilla’nın olay yerindeki fotoğraflarının bazı gazetelerde yayınlanması da kadınlar tarafından tepki ile karşılandı.





Escamilla’nın olay yerindeki fotoğraflarının internette dolaşmasına tepki gösteren Meksikalılar, sosyal medyada #IngridEscamilla etiketiyle doğa ve manzara fotoğrafları paylaştı.





Kadınlar ayrıca Escamilla’nın olay yerindeki fotoğraflarını yayınlayan La Prensa isimli gazetenin bir aracını yaktı.



