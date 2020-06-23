Samanyolu Haber /Gündem / Meksika'da yeni doğan üçüzlerin testleri pozitif çıktı /23 Haziran 2020 12:28

Meksika'da yeni doğan üçüzlerin testleri pozitif çıktı

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde premature olarak doğan üçüz bebeklerin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Yetkililer bunun dünyada ilk kez görüldüğünü söylüyor.

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17 Haziran'da doğduğu açıklanan üçüzlere, dünyaya gelmelerinden bir saat sonra test yapıldığı ve bebeklerin kimseyle teması olmadığı bildirildi.

Bebeklerden ikisinin durumları stabil, diğeri ise solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyor.

Plasentadan geçmiş olma ihtimali araştırılıyor
Virüsün bebeklere hamilelik sırasında annelerinin plasentasından geçmiş olma ihtimali araştırılıyor.

Bilim insanları bebekler üzerinde yapılacak çalışmanın virüsün hamile kadınlardan çocuklara geçip geçemeyeceğinin anlaşılmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Üçüzlerin anne ve babaları ise kendilerine yapılan koronavirüs testi sonrası karantinaya alındı. Çift test sonuçlarını bekliyor.

San Luis Potosi eyaleti Sağlık Bakanı Monica Liliana Rangel Martinez, bebeklerin virüse doğum sırasında yakalanmış olma ihtimalleri olmadığını söyledi.

Meksika'da ilk koronavirüs vakası 28 Şubat'ta tespit edildi.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede bugün itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 185 bin 122.

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 584.
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