Samanyolu Haber /Spor / Mektup krizi büyüdü, o isim istifa etti /20 Mart 2020 13:48

Mektup krizi büyüdü, o isim istifa etti

Koronavirüs salgınına rağmen futbol müsabakalarını ertelememek için direnen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i eleştiren bir mektup kaleme alan TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan bugün istifa etti.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve federasyonu hedef alan bir mektup yazan TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, federasyondaki görevinden istifa ettiğini açıkladı. 

Erdal Bahçıvan şahsi Twitter hesabında istifasını şu sözlerle açıkladı: "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş sebebiyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum.

BAHÇIVAN'IN MEKTUBUNDA NE YAZIYORDU?

TFF Başkanı Vekili Erdal Bahçıvan, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e yazdığı mektupta, erteleme kararının alınmamasını anlamakta zorlandığını söylerken, ağır vicdani sıkıntılar yaşamaktan endişe duyduğunu belirtmişti. 

İşte Bahçıvan’ın yazdığı mektup; 

"Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Öncelikle bu hassas günlerde hepinizin sağlıklı olmasını umuyorum. İnsanlık tarihinin herhalde en ağır ve bedeli en yüksek salgın dehşetlerinden birinin hep birlikte içinden geçiyoruz. 

Bütün dünyayı ağır bir travmaya sokan bu süreç maalesef ülkemizi de her geçen gün derinden etkiliyor.

Hemen herkesin mutabık olduğu bir tek nokta var ‘Kendimizi ve sorumlu olduğumuz kitleyi azami gayretle korumak.’ Her türlü sosyal aktivitenin, seyahatlerin, insani buluşmaların gün be gün minimize edildiği bir dönemde binlerce insani seyahat, hijyen, endişe gibi nedenlerle farklı risklere sokabilecek olan ‘Lig maçlarına devam’ konusundaki ısrarımızı hakikaten anlamakta zorlanıyorum.

Endişem bu katı inadımızın ilerleyen günlerde bizlere altından kalkamayacağımız ağır vicdani sıkıntılar yaşatmasıdır. 

Bu mesajı tamamen bir insani sorumlulukla yazdığımı da hepinizin lütfen bilmenizi isterim.

Erdal Bahçıvan
TFF Yönetim Kurulu Üyesi"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mektup krizi büyüdü, o isim istifa etti Sonraki Haber >>

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

Bu işin şakası yok

Bu işin şakası yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:16:15