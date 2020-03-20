Mektup krizi büyüdü, o isim istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve federasyonu hedef alan bir mektup yazan TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, federasyondaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.





Erdal Bahçıvan şahsi Twitter hesabında istifasını şu sözlerle açıkladı: "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş sebebiyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum.





BAHÇIVAN'IN MEKTUBUNDA NE YAZIYORDU?





TFF Başkanı Vekili Erdal Bahçıvan, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e yazdığı mektupta, erteleme kararının alınmamasını anlamakta zorlandığını söylerken, ağır vicdani sıkıntılar yaşamaktan endişe duyduğunu belirtmişti.





İşte Bahçıvan’ın yazdığı mektup;





"Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri,





Öncelikle bu hassas günlerde hepinizin sağlıklı olmasını umuyorum. İnsanlık tarihinin herhalde en ağır ve bedeli en yüksek salgın dehşetlerinden birinin hep birlikte içinden geçiyoruz.





Bütün dünyayı ağır bir travmaya sokan bu süreç maalesef ülkemizi de her geçen gün derinden etkiliyor.





Hemen herkesin mutabık olduğu bir tek nokta var ‘Kendimizi ve sorumlu olduğumuz kitleyi azami gayretle korumak.’ Her türlü sosyal aktivitenin, seyahatlerin, insani buluşmaların gün be gün minimize edildiği bir dönemde binlerce insani seyahat, hijyen, endişe gibi nedenlerle farklı risklere sokabilecek olan ‘Lig maçlarına devam’ konusundaki ısrarımızı hakikaten anlamakta zorlanıyorum.





Endişem bu katı inadımızın ilerleyen günlerde bizlere altından kalkamayacağımız ağır vicdani sıkıntılar yaşatmasıdır.





Bu mesajı tamamen bir insani sorumlulukla yazdığımı da hepinizin lütfen bilmenizi isterim.





Erdal Bahçıvan

TFF Yönetim Kurulu Üyesi"