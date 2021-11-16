Mektupta parmak izi var diye tutuklandı, gurbetteki ailesine hasret vefat etti

Almanya’dan Türkiye’ye gönderilen bir mektupta parmak izi var diye tutuklanan ve imza ona ait olmadığı anlaşılınca tahliye edilen bilgisayar mühendisi Muhammed Said Aksakal dün İstanbul’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.







Yeni Asya gazetesinin ilk Yazı İşleri Müdürü Sabahaddin Aksakal’ın oğlu olan Muhammed Said Aksakal, ailesiyle birlikte Almanya’da yaşayan genç bir bilgisayar mühendisiydi. Beş yıl önce, 15 Temmuz’dan sonra anne ve babasını ziyaret için Türkiye’ye geldiği sırada, Almanya’dan gönderilen bir mektupta parmak izi olduğu iddiasıyla tutuklandı.





BERAAT ETTİ AMA…





Polis ifadesinde “Yanlışlık var, benim olamaz” dedi. Adli Tıp imzayı tekrar inceledi ve imzanın ona ait olmadığı ortaya çıktı. 2018’de tahliye olan Aksakal daha sonra beraat etti. Ancak beraat kararı savcılığın itirazı üzerine İstinaf Mahkemesi’nde bozuldu. Tekrar yargılanmaya başlayan Aksakal’a yurt dışına çıkış yasağı konulduğu için 5 yıldır eşini ve iki evladını görmeye gidemiyordu.





Mecburen Türkiye’de kalan Aksakal iş bulmak için birçok yere başvurdu. Uluslararası büyük bir otomobil firmasının sınavını ve mülakatını kazandı. Tam işe başlayacakken davası devam ettiği için güvenlik soruşturmasına takıldı.





Bir süre önce Covid-19’a yakalanan ve Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören genç mühendis dün vefat etti. Aksakal’ın cenazesi bugün Sahra-yı Cedid Camiinde kılınan öğle namazını müteakip İstanbul Erenköy Sahra-yı Cedid Mezarlığında defnedildi.





ANNESİ VE BABASI DA CEZAEVİNDE KALDI





Muhammed Said Aksakal’ın babası, Yeni Asya gazetesinin ilk Yazı İşleri Müdürü Sabahaddin Aksakal, sırf Kuran tefsiri okudukları için 1967’de tutuklanıp Sultanahmet Cezaevine gönderilen Risale-i Nur talebelerinden biri. 12 Eylül döneminde de Yeni Asya gazetesindeki görevi nedeniyle defalarca Selimiye Kışlası’nda sorguya çekildi. Eşi Arife Aksakal’ın ise geçen yıl oğlu gibi bir iftira sonucu evi basıldı ve Antalya’da aylarca hastalıklarına rağmen cezaevinde tutuldu. Yoğun uğraşlardan sonra hastalıkları mahkemeye anlatılarak tahliye edilen Arife Aksakal’ın yargılaması devam ediyor.