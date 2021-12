Melania Trump da artık NFT dünyasında

Mart ayında Beeple’ın 69 milyon dolarlık NFT satışından sonra tüm dünyanın ilgisini çeken değiştirilemez tokenlar’e (non-fungible token) ilgi artarak devam ediyor. Sanatçılardan bilim insanlarına pek çok kişinin yakalamaya çalıştığı yeni akıma yeni bir isim daha katıldı.

Donald Trump’ın eşi, eski first lady Melania Trump kendi NFT platformunu duyurdu.



Trump’ın, Melania’s Vision adlı ilk NFT’si, Fransız moda sanatçısı Marc-Antoine Coulon tarafından kobalt mavisi gözlerinin suluboya bir parçası. Görsele Melania Trump’ın bir ses kaydı da eşlik ediyor.





Trump, yeni girişimini şu sözlerle duyurdu: “Sanata olan tutkumu somutlaştıran ve Be Best girişimim aracılığıyla çocuklara olan düşkünlüğümü destekleyecek yeni NFT çalışmamı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu yeni teknoloji tabanlı platform aracılığıyla çocuklara, başarılı olmaları için programlama ve yazılım geliştirme de dahil olmak üzere bilgisayar bilimi becerileri sağlayacağız.”



Satışın bir kısmı, koruyucu ailelerde büyüyen çocuklara yardım etmek için kullanılacak.



İlk NFT, Melania’s Vision, yıl sonuna kadar satışa sunulacak.