Samanyolu Haber /Ekonomi / Melania Trump da artık NFT dünyasında /17 Aralık 2021 09:58

Melania Trump da artık NFT dünyasında

Eski First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmasından sonra ilk girişimini duyurdu. 2021'e damga vuran NFT akımına Trump da katılmaya karar verdi ve kendi NFT platformunu kurdu.

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Mart ayında Beeple’ın 69 milyon dolarlık NFT satışından sonra tüm dünyanın ilgisini çeken değiştirilemez tokenlar’e (non-fungible token) ilgi artarak devam ediyor. Sanatçılardan bilim insanlarına pek çok kişinin yakalamaya çalıştığı yeni akıma yeni bir isim daha katıldı.
Donald Trump’ın eşi, eski first lady Melania Trump kendi NFT platformunu duyurdu.

Trump’ın, Melania’s Vision adlı ilk NFT’si, Fransız moda sanatçısı Marc-Antoine Coulon tarafından kobalt mavisi gözlerinin suluboya bir parçası. Görsele Melania Trump’ın bir ses kaydı da eşlik ediyor.


Trump, yeni girişimini şu sözlerle duyurdu: “Sanata olan tutkumu somutlaştıran ve Be Best girişimim aracılığıyla çocuklara olan düşkünlüğümü destekleyecek yeni NFT çalışmamı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu yeni teknoloji tabanlı platform aracılığıyla çocuklara, başarılı olmaları için programlama ve yazılım geliştirme de dahil olmak üzere bilgisayar bilimi becerileri sağlayacağız.”

Satışın bir kısmı, koruyucu ailelerde büyüyen çocuklara yardım etmek için kullanılacak.

İlk NFT, Melania’s Vision, yıl sonuna kadar satışa sunulacak.
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