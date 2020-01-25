Samanyolu Haber /Gündem / Melek Çetinkaya, Emniyetin tehdidi nedeniyle ‘adalet yürüyüşünü’ sonlandırmak zorunda kaldı /25 Ocak 2020 11:18

Melek Çetinkaya, Emniyetin tehdidi nedeniyle ‘adalet yürüyüşünü’ sonlandırmak zorunda kaldı

Ankara’dan Silivri’ye adalet yürüyüşü başlatan askeri öğrenci olan oğlu müebbet hapis cezasına çarptırılan Melek Çetinkaya, Ankara Emniyetinin baskısı sonucu adalet yürüyüşünü sonlandırdı.

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Ankara Emniyetinin ‘yürütmeyeceğiz’ baskısı, askeri öğrenci olan oğlu müebbet hapis cezasına çarptırılan Melek Çetinkaya’nın ‘adalet yürüyüşünü’ sonlandırmasına neden oldu. Melek Çetinkaya, baskılar nedeniyle yürüyüşü sonlandırdığını açıkladı.

“ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ SONLANDIRDIM”
Oğlunu görmek için gittiği Silivri Cezaevi kapısından kısa bir video paylaşan Çetinkaya, “İki gün yürüyebildik. Maalesef insanlarla bir araya gelip sesimizi duyurmamızı engellediler. Yürütmeyeceklerini söylediler. 3 gün gözaltında kaldım, adli kontrolle bırakıldım. Şu anda Silivri Cezaevi’ndeyim. Çocuğumu görmeye geldim. Ankara’dan Silivri’ye yürüyeceğimi söylemiştim. Şu anda Silivri’deyim… Adalet yürüyüşünü sonlandırdım. Destek olan herkese çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.
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