Melek Çetinkaya, polis sorgusundaki o soruya böyle yanıt verdi: 3 lira verdim!

Ankara’da Güvenpark’ta düzenlenmesi planlanan “Adalet Yürüyüşü”nü organize ettiği gerekçesiyle Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından gözaltına alınan Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Müebbet hapse mahkûm edilen askeri öğrenciler adına Ankara Güvenpark’ta yaptığı eylemlerle tanınan Melek Çetinkaya, 19 Ocak günü başlattığı “Adalet Yürüyüşü” polis engeline takılmıştı. Kendisiyle birlikte yürüyüşe katılan 66 kişi de Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Oğlu ve arkadaşları için “Adalet yürüyüşü” yapmak isterken Terörle Mücadele tarafından 21 Ocak’ta gözaltına alınan Melek Çetinkaya, savcılık sorgusu sonrası yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartı ile serbest bırakıldı. Polis sorgusunda yaşanan ilginç diyaloglar ise dikkat çekti.













POLİS SORGUSUNDA YAŞANAN O DİYALOG!

Soruldu: İçerisinde yer aldığınız eylem ve etkinlikler hangi konuya istinaden, hangi isim altında yapılmakta ve ne amaçla gerçekleştirilmektedir?





Melek Çetinkaya: Benim oğlum Taha Furkan 19 yaşında askeri öğrenci iken Anayasal Düzeni Yıkmaya Teşebbüs suçundan Silivri Cezaevinde tutuklu olduğu için oğluma yapılan haksızlığı duyurmak amacıyla kendi başıma yaptığım bir eylemdir.





Soruldu: İçerisinde yer aldığınız eylem ve etkinliklerdeki sorumluluğunuz nedir?





Melek Çetinkaya: Anne olmam





Soruldu: İçerisinde yer aldığınız eylem ve etkinliklere ilişkin organizasyonun planlanması ve finanse edilmesi hususunda kim/kimlerle birlikte hareket etmektesiniz?





Melek Çetinkaya: Kendi başıma hareket ettim. Finanse edilecek bir durum yoktur. 3 lira verdim ve eylem yerine geldim.







