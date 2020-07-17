SAMANYOLUHABER- 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde tek mermi atmadıkları ve "tatbikat" diye kamptan dışarı çıkarıldıkları hâlde müebbet hapse mahkûm edilen Harp Okulu öğrencilerinin masumiyetini anlatmak için her gün eylem yapan Melek Çetinkaya tutuklandı.





Dün Ankara'daki evinde gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'ne götürülen Çetinkayu bugün İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.





GERGERLİOĞLU: BUNU DA YAPTINIZ, YAZIKLAR OLSUN!





Çetinkaya'nın tutuklandığını avukat Kemal Uçar şahsi Twitter hesabından "Melek Çetinkaya tutuklandı." mesajı ile duyurdu.





Çetinkaya'nın tutuklandığı haberini alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu üzüntüsünü şahsi Twitter hesabında dile getirdi.





Gergerlioğlu, "Maalesef Melek Çetinkaya az evvel tutuklandı. Bunu da yaptınız!!! Hem zulmedin hem de zulme karşı sesini yükselten bir anneyi tutuklayın. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.





"Zorlama, saçma sebeplerle annelerin tutuklandığı ülkedir Türkiye!" diyen Gergerlioğlu, "Ey dünya duy, duy..!" dedi.









Oğlu Furkan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu Harp Okulu öğrencilerinin masumiyeti için mücadele veren Melek Çetinkaya bugün "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklandı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu duruşma öncesinde Çetinkaya'ya destek verdi.

SON FOTOĞRAF KARESİNİ SEZGİN TANRIKULU PAYLAŞTI





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu şahsi Twitter hesabında adliyede eşlik ettiği Çetinkaya ile fotoğrafının da yer aldığı bir fotoğrafı da paylaştı.





Tanrıkulu, "Küçükçekmece Adliyesi'ndeyiz. Hava Harp Okulu öğrencisi 19 yaşındaki Furkan Çetinkaya için televizyona çıkıp adalet arayan Melek Çetinkaya'yı da tutukladılar." dedi.





Tanrıkulu mahkemede olup bitenleri Twitter üzerinden canlı yayında anlatacağını belirtti.



EZBER BOZAN SÖZLERİ İLE YANDAŞ AKİT TV'DE SUNUCUYU ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ





Melek Çetinkaya hafta sonu katıldığı programda Harbiyeli öğrencilere "darbeci" diyen Akit TV sunucusuna 12 Eylül 1980 askeri darbesinde Hulusi Akar’ın üsteğmen, Binali Yıldırım’ın da asteğmen olduğunu hatırlatmıştı.







Çetinkaya, “Hiçbir askeri öğrenci ya da er daha önce darbeden yargılanmadı. Hulusi Akar önceki darbede üsteğmendi, Binali Yıldırım asteğmendi. Hani darbeye katılan vatan haini oluyordu. Niçin Hulusi Akar bakan oldu? Niçin Binali Yıldırım Başbakan oldu?” sorusunu yöneltmişti.





Çetinkaya, Harp Okulu öğrencilerinin nasıl yargısız infaza maruz bırakıldığın Akit TV'de anlatmaya çalışmış, ancak sunucu Fatin Dağıstanlı, Çetinkaya'nın çarpıcı sözleri karşısında yayını belirlenen süreden önce bitirmişti.