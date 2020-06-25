Samanyolu Haber /Gündem / Melek Çetinkaya’ya evinde polis tacizi! /25 Haziran 2020 11:14

Melek Çetinkaya’ya evinde polis tacizi!

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli oğlu Furkan Çetinkaya ve tüm tutuklu Harbiyeli öğrenciler için ‘Adalet’ eylemleriyle tanınan Melek Çetinkaya’yı polis bu kez evinde taciz etti.

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İfade için hafta içinde karakola çağrılan Melek Çetinkaya kendisini karakoldan telefonda arayan polis memuruna hangi gün ifadeye geleceği söyledi. Bu rağmen dün sabah erken saatlerde ısrarla yumruklanan kapıyı açan Melek Çetinkaya, sivil kıyafetli birini görünce şok oldu.
 
Karşısındaki adama kapıyı niye ısrarla yumrukladığını sorması üzerine kendisini polis olduğunu ve karakola ifade vermek için gelmesi gerektiği ifade etmiş. Melek Çetinkaya biraz önce karakoldan bir polis memuru ile görüştüğünü hangi gün ifadeye gideceğini karşısındaki kişiye anlatması üzerine polis olduğunu iddia eden kişinin özür dileyerek gittiğini söyledi.


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