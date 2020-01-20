Melek Çetinkaya'dan haber alınamıyor

Dün (19 Ocak) Ankara’dan Silivri’ye “adalet yürüyüşü” başlatacağı sırada Harp Okulu öğrencilerinin anneleriyle beraber gözaltına alınan Melek Çetinkaya bugün (20 Ocak) yine yürümek istedi.





Ancak Çetinkaya, Ankara Organize Sanayi ve Ticaret Merkezi'nde (OSTİM) gözaltına alındı.





"MELEK ÇETİNKAYA'DAN HABER ALINAMIYOR"





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, T24'e verdiği mülakatta “Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya’dan haber alamıyoruz.” dedi.





Harbiyeli babası Oğuz Şentürk de Çetinkaya'nın OSTİM sanayi metro durağından çıkar çıkmaz, yürüyüşe başlayacağı esnada gözaltına alındığını belirtti.





POLİS MİLLETVEKİLİ GERGERLİOĞLU'NU DA DARP ETTİ





Dünkü eyleme katılmak üzere Ankara Güvenpark'ta bulunan Gergerlioğlu şahsi Twitter hesabında, "Bugün Melek Çetinkaya’nın adalet için yapmak istediği yürüyüş sert polis baskısı ile engellendi!" açıklamasında bulunmuştu.





Gergerlioğlu polisin müdahale esnasında diğer göstericiler gibi kendisini darp ettiğini, montunun yırtıldığını söylemişti.