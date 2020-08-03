Melek Çetinkaya'ya gardiyan zulmü!

17 Temmuz 2020’de tutuklanan Melek Çetinkaya Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde hak ihlaline uğradı.





Cuma günleri telefon görüşmesi olan Çetinkaya’ya ilk hafta telefon hakkı "avukat görüşünde" olduğu gerekçesi ile verilmedi. İkinci hafta ise saati geçtiği söylendi. Hakkını alabilmek için görevlilerle tartışan Çetinkaya’ya gardiyan, “İnşallah buradan çıkamazsın.” dedi.







“SİZ KİMSİNİZ! NE HAKLA”





Haftalık telefon görüşmesi için gardiyan ve annesi arasında çıkan tartışmayı sosyal medya hesabından duyuran Rüveyda Çetinkaya şahsi Twitter hesabında, “Saat 4’te hatırlatıyor gardiyanlara. Biz işimizi biliyoruz diyor. Saat 5 oluyor. Bir kez daha söyleyince niye erken söylemedin geçti hakkın, konuşamazsın diyor. Tartışıyorlar. İnşallah çıkamazsın buradan diyor. Siz kimsiniz, ne hakla!"





“ZORLA İÇİRİYORLAR, MİDESİ BULANIYOR”





Annesinin ilaç kullandığını ve ilacının verilmediğini belirten Çetinkaya, “Annem ilaç kullanır, ilk hafta içemiyor, etkisiyle başı dönüyor, sonra ilacı doktor yazıyor, her gün düzenli içerken bugün muadili denerek çok daha büyük bilmediği bir ilaç veriyorlar, içmek istemiyor, zorla içiriyorlar ve şu anda midesi bulanıyor.” ifadelerini kullandı.





“ABİMİN MEKTUBU ULAŞMADI”





Melek Çetinkaya’nın İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan oğlu Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesine yazdığı mektup 15 gün geçmesine rağmen hâlâ eline ulaşmadı.





AKP hükûmeti, anne Melek Çetinkaya'nın Harbiyelileri müdafaa etmesine tahammül edemedi.







Rüveyda Çetinkaya, “Abim ilk gün mektup atıyor anneme. Daha sonra gönderenlerin mektubu gittiği halde abimin mektubu hâlâ ulaşmamış.” diye konuştu.





AKİT TV'DE EZBER BOZUNCA...





12 Temmuz’da Akit TV’de yayınlanan Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu programa katılan Melek Çetinkaya, programda Hizmet Hareketi mensubu komşularının iyi insanlar olduğunu söylediği için “suçu, suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla 16 Temmuz’da Ankara’da gözaltına alındı.





Gece yarısı İstanbul’a götürülen Çetinkaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildikten sonra 17 Temmuz’da tutuklandı.





Çetinkaya ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi.





Sosyal medyada MelekÇetinkaya SadeceBirAnne etiketi altında çok sayıda kullanıcı Çetinkaya'ya destek verdi.



