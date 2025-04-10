Melek Gelir Davası: Bir çocuğun ve bir öğretmenin hayatına mal olan adaletsizlik

Solidarity With OTHERS’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





Melek Gelir, Bolu’da özel bir okulda fizik öğretmeniydi.



2016 yılında çalıştığı kurum KHK ile kapatıldı, ardından hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamaların temelini ise tamamen yasal faaliyetler oluşturuyordu:



Çalıştığı okuldan maaş almak,

Bank Asya’da hesap açmak,

NT Kırtasiye’den kargo almak

ByLock kullanıcısı olduğu iddiası.



Mahkeme, bu eylemleri örgüt üyeliğine delil sayarak Melek Gelir’e 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.



Oysa dosyada, cebir ya da şiddet içeren hiçbir fiil yer almıyor, örgütsel faaliyet ya da kastı gösteren tek bir somut delil sunulmuyordu.



Yargılama sürecinde, ne bireyselleştirme yapıldı ne de masumiyet karinesi gözetildi. İstinaf ve Yargıtay, kararı neredeyse kopyala-yapıştır ifadelerle onadı.



Cezaevindeyken, Melek Gelir’in epilepsi hastası 15 yaşındaki kızı Sümeyra hayatını kaybetti.



Bugün Melek öğretmen cezaevinde, kızı Sümeyra ise toprak altında. İkisi de aynı hukuksuzluğun kurbanı.



Bu dava, AİHM’in Yalçınkaya kararında altını çizdiği hak ihlallerinin en son ve canlı bir örneği.









NE OLMUŞTU?



Bolu’da Hizmet hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında 6 yıl 8 ay hapis cezası verilen ve iki yıl önce tutuklanan KHK’lı biyoloji öğretmeni Melek Gelir’in üç çoğundan biri olan büyük kızı Sümeyra Gelir, annesiyle görüş yaptıktan 1 gün sonra 3 Nisan’da anneannesinin Adapazarı’ndaki evinde yatağında ölü bulundu.



Melek Gelir’e verilen cezaya gerekçe olarak Bolu Özel İnci Fırat Eğitim Merkezi kadrosunda öğretmen olarak görev yapması, mesajlaşma programı Bylock kullanması, Polat Eğitim Basın Yayın Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’de SGK kaydının olması, Asya Katılım Bankasında hesabının bulunması, ASYABES isimli Asya Bank’a ait bireysel emeklilik sisteminden prim ödemesi ile ilgili mesaj geldiğinin tespit edilmesi hususlar gösterildi.



Epilepsi krizi geçiren 15 yaşındaki Sümeyra annesi tutuklu olduğu için 6 ve 12 yaşındaki kardeşleriyle ilgilenmek zorunda kaldı. Melek Gelir, 5 ay görüşe gelemeyen çocuklarına yakın olabilmek için Bolu’ya nakil istedi ama dilekçeleri reddedildi.



Bayram görüşünden sonra hayatını kaybeden Sümeyra Gelir’ın vefatı her kesimden insanı çok etkiledi. Sanatçılar Yeşim Salkım, Deniz Akkaya, Laçin Ceylan, siyasetçiler Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sema Silkin Ün, Aykut Erdoğdu, İdris Şahin, Lütfü Türkkan, Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Mustafa Yeneroğlu, yazar Nihal Bengisu Karaca ve Halk TV gibi medya kurumları, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve haberlerle Sümeyra ve onun gibi çocuklara yapılan haksızlığı dile getirdi.



