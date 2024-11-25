Melek İpek, 8 yıldır tutuklu olan oğlu Tekin İpek ile cezaevinde görüştü

15 Temmuz’dan sonra Hizmet Hareketi’ne yönelik başlatılan ‘nefret’ soruşturmalarında sözde yargılamalarla ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla verilen hapis cezasının onanmasının ardından cezaevine gönderilen hayırsever Melek İpek, 8 yıldır cezaevinde tutsak edilen oğlu Tekin İpek ile görüştü.





TR724'te yer alan habere göre Türkiye’de mal varlığı AKP rejimi tarafından gasp edilen Koza İpek’in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, 78 yaşındaki annesi Melek İpek’in Sincan Cezaevi’ndeki kardeşi Tekin İpek ile yüz yüze görüştüğünü bildirdi. Tekin İpek de nefret operasyonlarında tutuklanmış ve sözde yargılamalarla 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





Akın İpek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,





”Yıllar sonra, camın karşı tarafında, kendisi diğer tarafında, kendisi de “mahkum”; Sincan cezaevinde gördü evladını ilk kez Melek İpek anne…





Masum insanlara yaşattıkları bu tablonun, Allah C.C. katında, ne ifade ettiğini görmüyorlarsa hala;





Ürpermiyorsa kalpleri, demek o da yok nasiplerinde…” ifadelerini kullandı.





SÖZDE YARGILAMALAR İLE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hayırsever Melek İpek, Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında yapılan sözde yargılamalarda ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise söz konusu kararı geçtiğimiz aylarda onamıştı. Yargıtay’ın onama kararında suç uydurulduğu ortaya çıkmıştı.





Birçok hastalığı olmasına rağmen cezaevine gönderilen Melek İpek, koğuşta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından yeniden Sincan Cezaevi’ne götürülmüştü.