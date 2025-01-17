Melek İpek cezaevinde, sözleri Meclis kürsüsünde! 'Utansınlar...'

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Genel Kurulda Adalet Akademisi Kanun Teklifi üzerine konuştu. “Adaletiniz var mı ki akademisi olsun?” diyen Gergerlioğlu, cezaevindeki mahpusların yaşadığı adaletsizlikleri anlattı. Hükümet sıralarına seslenen ve “Adalet Akademisi diyorsunuz! Adaletiniz var mı ki akademisi olsun? İster bakan olun, ister başkan olun adalet sizin semtinize uğramıyor. Yüz binlerce KHK’liyi bir gece yarısı yargısız infazla ihraç edip açlığa, susuzluğa mahkûm ettiniz.” ifadelerini kullanan Gergerlioğlu, geçtiğimiz ay ağır hastalıklarına rağmen tutuklanan 78 yaşındaki Melek İpek’i hatırlattı. Melek İpek’i cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyen Gergerlioğlu, şunları söyledi:





“Zamanında etrafında pervane gibi dönüp “Melek anne, Melek anne” deyip elini öptüğünüz Melek İpek şu anda nerede biliyor musunuz? Sincan Kadın Cezaevinde! Ziyaret ettim onu, tekerlekli sandalyeyle yanıma getirildi, 79 yaşında hasta, bir ton hastalığı olan bir kadın. Bana “Git şu laflarımı AK PARTİ’li vekillere söyle.” dedi. Melek İpek’in sözlerini aynen aktarıyorum;





Bir kişi bile benim suçlu olduğumu söyleyemez, büyük dosyalar oluşturdular ama ortada suçumuz yok. Büyük iyilikler yaptık biz ama büyük cezalar yedik. 15 yaşından beri Allah rızası için uğraşan bir insanım. Bana bunlar yapılır mıydı? Bana bunlar yapılırsa Türkiye’de cezaevine girmeyen insan kalmaz. Avukat görüşünde bile kameraya çekiliyoruz. Bel fıtığım var, yürüyemiyorum. AK PARTİ’lilerin nasıl zengin olduğunu, bizim malımıza mülkümüze çökerek nasıl zengin olduklarını bir araştırın. Mallarımızı yağmaladılar. Her yaptığımız iyilik kötülükle döndü. Bizim ailemizde şehitler var, gaziler var; biz Maraş’ta işgale karşı mücadeledeki destansı kahramanlıkları dinleyerek büyüdük. Fransızlar kimsenin malına çökmemişti. Benim kadar iyilik yapan biri buraya girdiyse herkes cezaevine girer, bunu bilsinler. Nasıl uyuyor bu AK Partililer? Ne kadar zulüm yaptı bu AK Partililer? İmkânım olsa ben yine hapisten çıkar, insanlara yardım ederim, bir yüzüğüm bile olsa vakfederim. AK Partililer bu zulme nasıl sessiz kalıyorlar, anlayamıyorum. Bir inceleyin dosyamızı, ne kadar suçsuz olduğumuzu göreceksiniz. Koğuşta 27 kadın kalıyoruz, 3 kişi yerde yatıyor. En küçüğü 2,5 yaşında çocuğu olan 6 çocuklu bir anne yanımızda kalıyor, bütün çocuklarından ayrı. 2,5 yaşındaki çocuğa kim bakıyor bilemiyorum. Bir sürü öğretmen var yanımızda; 5 kişi, karı koca tutuklu, çoluk çocuk perişan durumda, bende aylardır hapishanedeyim. AK Partililer Meclis’te sizin yüzünüze nasıl bakıyor Ömer Bey? Hata yapmamaya çalışan biz İpek ailesi paramparça edildik, hedefe konduk. Kalkıp oturamıyorum, bel fıtığım var, boyun fıtığım var, kireçlenme var, astım var, beyin damarlarımda sıkıntı var, kalpte ekstrasistol, fibromiyalji, tansiyon yüksekliği, guatr, her türlü hastalığım var. Benim hayatım cennetti, cehenneme çevirdiler. Hapishanedeki bana ‘Nasılsın?’ diye sormasın kimse buradaki insana ‘Nasılsın?’ diye sorulur mu şu hâlimle? Git, o AK PARTİ’lilerin yüzlerine bunları söyle, utansınlar.





Bunları çok iyi duyun ve utanın. Siz mi Adalet Akademisi kuracaksınız!”





Alzheimer hastasını nasıl tutukladınız?





Geçtiğimiz ay tutuklandığı ortaya çıkan ileri derecede alzheimer hastası İbrahim Güngör‘ü de hatırlatan Gergerlioğlu, “(Fotoğrafı göstererek) Şu hâldeki insanı cezaevinde tutuyor sizin sisteminiz. Alzheimer hastası, 72 yaşında; kızını bile tanıyamayan bir hasta mahpus ve onu hâlen zalimce, vicdansızca cezaevinde tutuyorsunuz. Siz mi Adalet Akademisi kuracaksınız? Cezaevlerinde insanlar yerlerde yatıyor, hasta mahpuslar diz boyu.” dedi.





Derik Kaymakamını öldürmekle suçlanan Şerif Mesutoğlu’nun katil olmadığını söyleyen Gergerlioğlu, “Şerif Mesutoğlu’nun katil olmadığı apaçık ortada, bir kumpasla suçlandı. Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası ve ağabeyiyle Sakarya’da görüştüm. Aslen Trabzonlular. Kaymakamın babası bana “Ömer Bey, Şerif Mesutoğlu’nun katil olmadığını çok iyi biliyoruz. Çok iyi araştırdık, katiller çok derinlerde ve ortaya çıkarılmıyor ancak gerçekler artık ahirette ortaya çıkacak.” dedi. Sonrasında kısa bir süre sonra vefat etti. Şerif Mesutoğlu dokuz yıldır kendisini yakıyor, açlık grevleri yapıyor ve “Katil ben değilim.” diye haykırıyor.” ifadelerini kullandı.