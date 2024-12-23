Melek İpek: 'İnsanlara yapılanlar zalimlik, vicdansızlıktır'

Bold Medya'da yer alan habere göre insan hakları savunucusu ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 9 Kasım’da tutuklanan hayırsever Melek İpek’i bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. 78 yaşındaki Melek İpek’le görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Gergerlioğlu, Melek annenin cezaevinde hem kendi hem de diğer mahpusların yaşadığı sıkıntıları anlattığını söyledi. Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi girişinde çektiği videoda “Melek İpek, malının mülkünün yağma talan edildiğini, haksız yere yenildiğini söyledi ve evine yapılan baskınlarda insanların 50-60 kişi adeta eşya kapışmak gibi bir davranış ile evlere girdiğini belirtiyordu. “Ailemiz paramparça.” dedi. Melek İpek çok üzgündü, sağlığı da bozuktu.” ifadelerini kullandı.



Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun aktardığına göre Melek İpek, “Ben Maraş’lıyım. Maraş’ın işgalinde bile Fransızlar insanların özel mallarına mülklerine dokunmamıştı ama şu anda yapılan bu. Cennet gibi bir hayatımız vardı bizim, Ankara İncek’te güzel bir evimiz vardı, fakirlere yoksullara yardım ederdim işim gücüm iyilikti, hayatımızı cehenneme çevirdiler. Bu kadar iyiliğe bu kadar kötülük yapılması canımı çok acıtıyor.” dedi.



Gergerlioğlu, ”Melek İpek için hapishane özel bir muamele yapıyormuş. Avukat görüşlerinde hiç kimseye yapılmayan bir uygulama; bir görevli gelip kameraya çekiyormuş. Olacak bir iş değil! Mahpuslar avukat ile görüşürken böyle bir uygulama olamaz yasadışıdır ancak Melek İpek’e özel böyle bir uygulama yapılıyormuş.” ifadelerini kullandı.