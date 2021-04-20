Melih Bulu eylemlerinde 97 kişiye hapis cezası istendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik 1 Şubat'taki protestolarda gözaltına alınan 108 kişiden 97'si hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame kabul edildi.







İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından bazı sivil toplum kuruluşları ile topluluklar tarafından Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinden toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu, 1 Şubat günü, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana kapısında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapılacağı şeklinde paylaşımlar olduğunun tespit edildiği ifade edildi. İddianamede, üniversitenin Güney Kampüs kapısı önündeki 3 farklı noktada gösteri yapan öğrencilerin polis müdahalesiyle “Dağıltıldığı” anlatıldı. Gözaltına alınan 108 kişinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirilen iddianamede, gözaltına alınanlardan birinin 18 yaşından küçük olduğu belirtilip, 10 şüphelinin dosyalarının ayrıldığı anlatıldı.





ÖĞRENCİLERİN AVUKATI İÇİN DE HAPİS CEZASI İSTENDİ





İddianamede daha önceki olaylarda gözaltına alınan öğrencilerin avukatı Ezgi Önalan'ın da aralarında bulunduğu 97 eylemci hakkında "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmamak Sureti ile 2911 Sayılı Yasa'ya Muhalefet" suçları iddiası ile 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.





"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"





Öte yandan iddianamede eylemcilerin ifadelerine de yer verildi. Eylemcilerden Bünyamin Utuş'un polise verdiği ifadesinde, "Üniversiteleri ilgilendiren bir durum olduğundan, rektörün seçilme şekline karşı olduğumdan dolayı katılmak istedim. Zaten daha katılamadan açıklamanın olacağı alana varmadan polis ablukası ile karşılaştık. Ben daha ne olduğunu anlamadan iki polis beni kollarımdan tutarak kalabalığın sol tarafına doğru çekerek, yere yatırdı. Polislerden biri ayağıma basarak gözaltına almaya çalıştı. Daha sonra hastaneye götürüldüm. Hastanede doktorla baş başa kalmama ve olayı anlatmama polisler izin vermedi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği kaydedildi.



