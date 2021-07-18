Melih Bulu'nun YÖK'e gönderilen 'İntihal' raporunda neler var?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, dünkü "Bulu’yu intihal dosyası yemiş" başlıklı yazısında Ankara'daki bir kaynaktan edindiği bilgileri paylaşmıştı. Zeyrek'in kaynağına göre Bulu'nun gönderilişinde 3 unsur etkili olmuştu.

Bunlardan birincisi Boğaziçi akademisyenleri, öğrencileri ve mezunlarının kararlı duruşu, ikincisi ise Bulu'nun iktidar desteğini iyi kullanamaması ve yaptığı çıkışlarla süreci çok kötü yönetmesi.

Zeyrek'in kaynağına göre Bulu'yu koltuğundan eden üçüncü ve en öneli unsur ise "intihal" iddialarıydı:

"Bulu'nun gidişinde en somut gerekçe ise intihal dosyası oldu. Göreve başladıktan sonra YÖK'e Bulu'yla ilgili çok sayıda ihbar dosyası geldi. YÖK, bu başvuruları görmezden gelemedi ve geçen çarşamba günü yapılan, tek gündemi Bulu olan YÖK Genel Kurulu toplantısında masaya yatırdı. Birçok iddianın somut verileri olunca da görevden alma kararı verildi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, aynı gün Cumhurbaşkanı'yla görüşerek kararı iletti."

Bulu'yu yakan "intihal raporu"nun içeriğine ilişkin bilgileri ise yine Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz yazdı.





Saymaz'ın aktardığına göre Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi üyeleri YÖK’ün internet sayfasından Bulu’nun doktora ve yüksek lisans tezlerini temin etti. Avrupa ve Amerika’da yaşayan, aralarında biliminsanlarının da olduğu Boğaziçililer tezleri bilimsel kriterlere göre irdeledi ve 45 sayfalık intihal raporu hazırladı.





Raporda Bulu’nun doktorasında 32 kaynaktan yapılan 70 ayrı alıntıda intihal bulgusu olduğu, 59 alıntıda fikir sahibi kişiye ve esere atıfta bulunulurken tırnak işareti kullanılmadığı, bu şekilde 59 adet yanıltıcı referansın olduğu saptamalarına yer verildi.





Ayrıca kelimesi kelimesine yapılan dört alıntı ise başkasına ait olduğu belirtilmeden ve kaynakçada anılmadan kullanıldığı belirtildi. Alıntıların tezin 40 sayfasına dağıldığı ve yüzde 30’unu oluşturduğu sonucuna varıldı.





"Özensizliğin ya da unutkanlığın ötesinde sistematik"



