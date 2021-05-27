Samanyolu Haber /Gündem / Melih Bulu'yu Devlet Memuru yapmak için Medeniyet Üniversitesi'nde kadro açtılar /27 Mayıs 2021 18:17

Melih Bulu'yu Devlet Memuru yapmak için Medeniyet Üniversitesi'nde kadro açtılar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde 28 Şubat'ta açılan bir kişilik profesörlük kadrosuna Melih Bulu yerleştirildi. Kadronun, Bulu'nun devlet memurluğu için açıldığı öne sürülmüştü.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak 2021 tarihinde rektör olarak atadığı ancak devlet memuru olmayan Prof. Dr. Melih Bulu için Medeniyet Üniversitesi'nde kadro açıldığı iddiası doğrulandı. Bulu, Medeniyet Üniveristesi'ndeki kadroya yerleştirildi.

Bulu'nun devlet memuru olabilmesi için İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde 28 Şubat'ta bir kişilik profesörlük kadrosu açıldığı Bianet'ten Dilek Şen'in haberiyle ortaya çıkmıştı. 

MELİH BULU'YU TARİF EDEN İLAN
Bu kadroya ilişkin ilan, 2010 yılında kurulan ve bir "devlet" üniversitesi olan Medeniyet Üniversitesi'nin Personel Daire Başkanlığı web sitesinde yer alıyordu. Bulu'nun uzmanlık alanıyla neredeyse birebir örtüşen bu başvuruda "aranan profesörün aranan nitelikleri" ise şöyle belirtiliyordu: "Yönetim ve organizasyon alanında doçent olup, inovasyon ve rekabet alanında bilimsel çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumunda Stratejik Yönetim ve Oyun Teorisi derslerini vermiş olmak."


Melih Bulu'nun İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde açılan bu kadroya yerleştirildiği öğrenildi. 



YÖK 'KADROYA GEREK YOK' DEMİŞTİ
YÖK Başkanlığı, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi için rektörlük başvuru şartlarını sağladığını, kadroya gerek olmadığını savunmuşu.


KİŞİYE ÖZEL İLANLARA KARŞI YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde akademisyen alımlarında uzun süredir tepki çeken "kişiye özel" ilanlara karşı yönetmelik değişikliği yapmıştı. 9 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le, ilanlarda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyeceği, lisansüstü tezi veya uzmanlık tezi adları yazılamayacağı kaydediliyor.

 

Yönetmelik değişikliği ile 12 Haziran 2018 tarihli Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin "genel şartları" düzenleyen maddesine, "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." fıkrası eklenmişti. 
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