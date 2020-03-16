Melih Gökçek AKP'ye karşı Cem Uzan ile ittifak yapmak istemiş

Yeniçağ gazetesi yazarlarından Orhan Uğuroğlu Cem Uzan'a yekın isimlerden biriydi. Star TV Ankara Temsilcisi olarak çalışan Uğurlu , Genç Parti'nin de kurucuları arasında yer aldı





Bir dönem genel başkan yardımcılığı da yapan Uğurlu , Genç Parti'ye ilişkin bir yazı kaleme aldı.





Genç Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimlerine girmesi için gerçekleştirdikleri hamleleri anlatan Uğuroğlu, Melih Gökçek'e ilişkin de dikkat çeken bir anı paylaştı. Genç Parti'nin seçime girebilmesi adına seçime girme hakkı olan iki partiyle görüştüklerini aktaran Uğuroğlu, bunların Melih Gökçek'in Demokrat Partisi ile merhum Hasan Celal Güzel'in Yeniden Doğuş Partisi olduğunu söyledi.





Orhan Uğuroğlu, Genç Parti ile Demokrat Parti'nin görüşmelerde bulunduğunu ve parti birleşme kararına "tamam" diyen Gökçek'in, milletvekili listesi, merkez karar yönetim kurulu ve başkanlık divanı oluşumunda yoğun kontenjanlar istediğini belirtti. Uğuroğlu, söz konusu durumun üzerine Cem Uzan'ın "Partiyi Melih Bey'e mi hediye edeceğiz?" diyerek onay vermediğini aktardı.









Yeniçağ gazetesi yazarlarından Orhan Uğuroğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:





Seçime girme hakkı olmayan Genç Parti kuruluşunun 5. gününde erken seçim ile karşılaştı.

İlk çaba 20 milletvekili transfer edip Meclis'te grup kurmaktı ki başarılı olunamadı.

Bu yazımda anlattığım bazı olayların ayrıntılarını yazmakta olduğum kitapta yer vereceğim...

Cem Uzan'ın canı çok sıkılmıştı ki, "Seçime girme hakkı olan bir parti ile Genç Parti çatısı altında birleşirsek 3 Kasım'da seçime gireriz" dedim.

Cem Uzan hemen sordu:

-"Hangi partilerle görüşebilirsin?"

İki ihtimal var dedim.

Birincisi Melih Gökçek'in Demokrat Partisi (DP)

İkincisi ise yasaklı siyasetçi olan Hasan Celal Güzel'in (merhum) kurduğu Yeniden Doğuş Partisi (YDP)

Cem Uzan kararını şöyle söyledi:

- "Melih Gökçek'i ANAP'a sokan ve belediye başkanı yaptıran sensin. Bu işi onunla yaparız. Hemen git konuş ikna et…"

Halen oturduğu konutunda Gökçek ile buluştum.

Parti birleşme kararına "tamam" diyen Gökçek, milletvekili listesi, merkez karar yönetim kurulu ve başkanlık divanı oluşumunda öyle kontenjanlar istedi ki Cem Uzan, "Partiyi Melih Bey'e mi hediye edeceğiz?" diyerek onay vermedi.

Diğer alternatifi devreye soktum ve Hasan Celal Güzel ile buluştum.

"Yeniden Doğuş Partisi ile birleşen Genç Parti iktidar olabilir" diyen Güzel, hemen Genel Sekreteri Mehmet Ali Akgül'ü arayarak, "Hocam borçlardan kurtuluyorsunuz. Genç Parti'ye iltihak edeceksiniz. Orhan Uğuroğlu yanımda hemen size gönderiyorum, genel kurul işlemlerini başlatın" dedi.

Genç Parti ve Yeniden Doğuş Partisi birleşti ve 23 Ağustos 2002'de "Genç Parti" adını aldı genel başkanlığına Cem Uzan seçildi.



