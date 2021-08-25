Melih Gökçek, Ankapark’a 801 milyon dolar gömmüş

‘6 katrilyonluk mal var orada’





Mansur Yavaş, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı.Ankara büyükşehir belediye başkanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:*Çılgın projem yok, bir tane ölü yatırımım da yok. Biz açık bir şekilde ihale yapıyoruz. Herkes şunu gördü ihaleler açık yapılıyor. Her firma girsin. Sonuçta belediye kazansın.*Ömrü boyunca tek firma ile ihale yapan Ankara’daki 30 milyara yakın 15 firmaya paylaştıran insan söylüyor. Gökçek’e ayrılan zaman israf. Gece gündüz trollük yapıyor, iftira atıyor. Utanamıyor da. Önce bakıyoruz Gökçek neler iddia etmiş, gazetelerde televizyonlarda neler var diye bakıyoruz. Belediye toplantısına öyle çıkıyoruz.*Esnafa faydası olsun diye Yemeksepeti gibi bir uygulama başlattık. Bizim sadece Ankara esnafı içindi. Lokantalar kapanınca belediyeye özgeçmiş yağıyor. İnsanlar işlerini kaybetti. Bu sosyal sorumluluk uygulamasıdır. Sadece restoranlar değil yapabileceğim ne varsa. Veresiye defteri uygulaması yaptık. Benim yönettiğim kentte kimse aç kalmamalı. Ben belediyecilikten bunu anlıyorum.*Ben yaptıklarımı davulla zurna ile ilan etmiyorum, reklam yok. Görevini yaptı diye birisi pankart mı asmalı, saçmalık olarak görüyorum. Ben hangi hizmeti yaparsam, Etimesgut’a kavşak aştık. Açılan pankart bu yol açılmıştır kullanabilirsiniz şeklindeydi.*Ankapark’ın tedbir kararının süresi bitti. Kapandığında pandemi yoktu. Süre bittiği zaman ihtarı çektik. Burayı bıraktırdık. Orası çürüyor. Gittim tespit yaptırdım. Dışarda 111 milyon lira zararı var. Tahliye etmek istedik ama şahıs dava açtı. 6 katrilyonluk mal var orada.*Dosyada 111 milyon lira gerçekleşmiş bir zarar var. En az 30 tane kablo hırsızlığını mahkemeye verdik. Belediye işçileri dışarda bekliyor hırsızları yakalamak için. Bize teslim edilmiyor. Mahkemesi 13 Eylülde. Bugün beyefendi tweet atmış Mansur Yavaş batırdı diye.*Melih Gökçek daha önce sürekli değişik fiyatlar vermiş. Bu para Ankaralıların parası. Çin’deki bütün fabrikalar devletin. Parasını yatırınca her belgeyi veriyorlar. O tarihte alınan oyuncakların dinozorların fiyatını öğrenebilirsiniz.*Bunların detaylı olarak Ankara halkının öğrenmesi için ne alınmış bunların hepsini Ankara’nın sanal israf müzesinde görecekler. Bitkiler kaç parayken kaç paraya alınmış. Aletler kaç parayken kaç paraya alınmış. Ankara’nın 100. yılı için anıt yapmayı planlıyoruz.*Dediler ki “Siz heykel belediyesisiniz.” Ertesi gün mecliste açıkladım. Bunlar bir buçuk katrilyon heykel için harcamışlar. Bütün bunlar sanal israf müzesinde sergilenecek. Bunları ben neden yapıyorum. Bunları ben de yapmamak için.