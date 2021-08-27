Melih Gökçek'in yolsuzluk dosyaları nereye takıldı?

Savcılık, İçişleri Bakanlığı'nı bekliyor





Takipsizlik verilen dosyalar var





Terör dosyası Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda





DW'nin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, eski Başkan Melih Gökçek hakkında yaptığı 100'e yakın suç duyurusuna ilişkin soruşturmalardan henüz bir sonuç çıkmaması tartışma yarattı. İçişleri Bakanlığı'nın, savcılığın talep ettiği soruşturma izinlerini henüz vermediği öğrenildi. Terör Savcılığı ise Gökçek hakkındaki "Gülen yapılanmasına yardım ve terörizmin finansmanı" iddiasıyla yapılan şikâyeti "terör" suçu olmadığı gerekçesiyle Memur Suçlarını Soruşturma Bürosu'na devretti.Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerin ardından göreve gelir gelmez, Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Melih Gökçek dönemini incelettirmişti. Belediye avukatları, Teftiş Kurulu'nun yaptığı tespitler üzerine Melih Gökçek ve dönemin bürokratları hakkında bugüne kadar 100'e yakın suç duyurusunda bulundu. Görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, ihaleye fesat karıştırma, kamuyu zarara uğratma gibi suçlardan işlem yapılması istendi.Yargıya taşınan konular arasında Ankapark, helikopter kiralanmasındaki usulsüzlük, Belbeton A.Ş.'nin özelleştirilmesi, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor'a devri, süs bitkisi ihalelerinde belediyenin zarara uğratılması iddiaları başı çekti. Gökçek hakkında yapılan 40 suç duyurusu dilekçesindeki toplam "yolsuzluk iddiası" 3 milyar TL olarak açıklandı.Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Mansur Yavaş, Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 100’e yakın suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Melih Gökçek bir tane yolsuzluk dosyası için bile çağrılmadı" dedi. Yavaş'ın açıklamaları, gözleri yargıdaki Gökçek'in dosyalarının ne durumda olduğuna çevirdi.Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, Gökçek hakkındaki "görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal" iddiasıyla yapılan şikâyetleri, yasa gereği soruşturma izni için İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık, ön inceleme raporu hazırlanması amacıyla müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin hazırlayacağı raporlar çerçevesinde dosyalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önüne gidecek. İçişleri'ne giden dosya sayısının 15-20 arasında olduğu belirtildi. Bakanlığın henüz savcılığa olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.Savcılığın, suçlanan diğer belediye personeli hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü, dosyaların bilirkişi incelemesinde olduğu bildirildi. Bazı şikâyetlerle ilgili ise hazırlanan bilirkişi raporlarında "kamu zararı tespit" edildiği bildirildi. Diğer yandan savcılık bir kısım şikâyetlerle ilgili takipsizlik kararı verdi. Ancak şu ana kadar açılan herhangi bir dava bulunmadığı bildirildi.Öte yandan Mansur Yavaş, Cemaat soruşturmasında firari olan eski savcı Şadan Sakınan lehine imar değişikliği yapmak, 17-25 Aralık sürecinden sonra Samanyolu ve Bugün TV'ye reklam vermek iddiasıyla Gökçek aleyhinde "terör örgütüne yardım etme ve terörizmin finansmanı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.Şikâyeti inceleyen Terör Savcılığı, olayda terör suçu unsurları bulunmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi. Bu iddialarla ilgili soruşturmayı da Memur Suçları Savcılığı yürütecek.Yargı sürecinin ağır işlemesi eleştiri konusu olurken; İçişleri Bakanlığı'nın Gökçek hakkında ne zaman soruşturma izni vereceği, savcılığın ise dava açıp açmayacağı bilinmiyor.