Melih Gökçek’in 50 ay sonra iade ettiği cip satılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve başlamasının ardından tüm birimlerde yaygınlaştırılan israfla mücadele uygulamaları doğrultusunda geçmiş yönetim döneminde alınan yüksek maliyetli lüks araçlar birer birer satışa çıkarılıyor. ABB son olarak eski belediye başkanından ısrarla istenen ve 50 ay sonra geri alınan belediyeye ait 1 adet lüks zırhlı arazi aracını ihale yoluyla satışa sunacak.





CİPİN MUHAMMEN BEDELİ: 1 MİLYON 871 BİN 122 TL





Eski Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ASKİ kaynaklarıyla 2013 yılında satın alınan ve geçtiğimiz yıl aralık ayında teslim edilen Toyota Land Cruiser marka cip, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 1 milyon 871 bin 122 TL muhammen bedelle 23 Haziran 2022 tarihinde açık teklif yöntemiyle satışa çıkarılacak.





Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 1. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İstekliler, ayrıntılı bilgiye ise “https://www.ankara.bel.tr/ ihaleler/detay/2923” adresinden ulaşabilecek.





Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski yönetim döneminde satın alınan 3 adet lüks aracı da açık ihale yöntemiyle satmıştı.



