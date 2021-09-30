'Melih Gökçek, Saray'ı tehdit ediyor' iddiası

Ankara Ticaret Odası (ATO) eski Başkanı Salih Bezci'nin, beş yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'FETÖ' ile ilgili verdiği ifadesini kamuoyu ile paylaşmasının ardından, CHP Milletvekili Murat Emir, Gökçek'in Erdoğan ve çevresini, soruşturmayı onlara sıçratmakla tehdit ettiğini söyledi.



"Gökçek, soruşturma genişlerse ‘başta Cumhurbaşkanı olmak üzere başkalarına sıçratacağı’ mesajını veriyor, tehdit ediyor" diyen Emir, süreci 2016'dan bu yana izlediklerini kaydetti ve ekledi:



"Biz daha önce Gökçek’in FETÖ ilişkisi hakkında defalarca suç duyurusunda bulunduk. Bunlar dikkate alınmadı ve savcılık harekete geçmedi. Siyasi bir iradenin oralara dokunmak istemediğini anlıyoruz. Bugün gelinen noktada bir yönüyle düğmeye basıldığı görülüyor. Bu soruşturmaların nereye gittiğini izleyeceğiz. Gökçek zaman zaman üstü örtük bir biçimde bu soruşturma kendisiyle ilgili genişletilirse başta Cumhurbaşkanı olmak üzere başkalarına sıçratabileceğinin mesajını veriyor, adeta tehdit ediyor."



Bezci’nin, açıklamasındaki “Çocuklarımı ve torunlarımı FETÖ okullarında okutmadım” sözlerinin de Gökçek’e yönelik olduğunu kaydeden Emir, “Herkes birbirini üstü örtük bir biçimde tehdit ediyor. Aslında olayı kapatma niyetindeler. Onca önüne koyduğumuz soyut delile rağmen savcılığın niye bugün harekete geçtiği sorusu önemli. Süreci izleyeceğiz” diye konuştu.