Melih Gökçek, Sedat Peker videoları hakkında neden sessiz kalıyor?

Türkiye bir süredir suç örgütü lideri olarak belirtilen Sedat Peker’in ardı ardına yayınladığı videoları konuşuyor.





Peker videolarında bazı gazeteci ve iş adamlarının yanı sıra Süleyman Soylu ile siyasetçiler ve yakınları hakkında birçok iddiada bulunuyor.





Bu iddialara kamuoyunun birçok kesiminde de tepki gelirken bir kişinin sessizliği dikkat çekiyor.





O isim Melih Gökçek.





Her dönem güçlüden yana tavır alan Melih Gökçek, bir dönem Milli Görüş, bir dönem ANAP ve son olarak da 20 yıldan fazladır oturduğu belediye başkanlığından istifa etmesini istediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alıyor.





Sedat Peker-Süleyman Soylu tartışmasında ise bugüne kadar tavır belli etmeyen Melih Gökçek’in derin sessizliği merak konusu oluyor.





Öyle ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiği gün, istifanın kabul edilmeyeceğinin anlaşılmasının ardından “Üzüldüm, o yüzden tweet atmadım” diyen Gökçek daha önce de eski Bakan Berat Albayrak’a destek verdiği bir tweetinde “Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi” diye yazmış sonra bahsettiği ismin Süleyman Soylu olmadığını iddia etmişti.





Şimdi de Peker’in iddiaları karşısında Gökçek’in, Soylu’ya destek açıklamasında bulunmaması gözlerden kaçmadı.





İstifa ettirildiği günden bu yana her konuda tweet atan ve yorum yapan Gökçek’in, son haftalarda gündemi sarsan Sedat Peker’in iddiaları karşısında Süleyman Soylu hakkında destek açıklamasında bulunmaması kulislerde dikkat çekici bulundu.





Gökçek’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sahip çıktıktan sonra dahi sessizliğini koruması kamuoyunda ve parti içerisinde soru işaretleri oluşturdu





Gökçeklere ait Beyaz TV’nin de konu hakkında hiç haber yapmaması gözlerden kaçmadı.