Melih Gökçek ve oğluna soruşturma!

Ankara Büyükşehir Belediyesi müfettişlerinin araştırmaları sonucunda belediyenin iştiraki Belbeton A.Ş.’ye özelleştirme gerçekleşmeden önce milyonluk yatırımlar yapıldığı ortaya çıktı.





Protokole göre belediyeye verilmesi gereken kârın ise Meclis Kararları alınarak şirketin sermayesine eklendiği tespit edildi.







Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ’nin belediye ve bağlı şirketlerle iş ilişkisi içinde olduğu için şirketin satış bedelini kasıtlı olarak düşük gösterdiği, bu çarpıtmanın bir yönlendirme ya da bir talimattan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.





Raporda satışa imza atan belediye encümeni ile dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ciddi bir kamu zararına sebep oldukları belirtildi.





ÖZELLEŞTİRMENİN ÖNCESİNDE ŞİRKETE DEV YATIRIMLAR





Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Belbeton AŞ’nin 2005 yılında alınan Meclis Kararı ile özelleştirilmesine karar verilmişti.





2012 yılında 12 milyon 500 bin dolara özelleştirilen Belbeton'un değerini Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile iş ilişkisinde olduğu tespit edilen Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ firması belirledi.





Belediyenin teftişi sonucunda bu bedelin bariz bir biçimde ve kasıtlı olarak düşük gösterildiği ifade edilerek, o dönemdeki belediye encümeni ve üst düzey yönetici sıfatını haiz belediye başkanının (Melih Gökçek) eksik ya da hileli işlemlerle ciddi bir kamu zararına sebep oldukları belirtildi.





İHALEDEN ÖNCE 8,5 MİLYON DOLAR TUTARINDA YATIRIM!





Belediye yetkililerince yapılan incelemede, şirketin 12 milyon 500 bin dolara özelleştirilmesinden önce Belediye tarafından sadece 2007 ve 2008 yıllarında bordür ve parke taşı üretimi tesisi için yaklaşık 11 milyon TL (o günkü kurla 8 milyon 500 bin dolar) yatırım yapıldığı ortaya çıktı.





Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ile Belbeton arasında 1994 yılında imzalanan protokole göre şirketin yıl sonu kârının yüzde 50’sini belediyeye ödemesi gerektiği halde, 2009 yılında kârının yarısı olan yaklaşık 5 milyon TL’lik tutar değerindeki hissesinin Meclis kararı alınarak şirketin öz sermayesine ilave edilmesine karar verildiği tespit edildi.





Melih Gökçek (sağda), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 28 Ekim 2017'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindin istifa etmişti.





16 Eylül 2011 gün ve 2732 sayılı Meclis kararı ile de sermaye artışının takas işlemleriyle yapılmasına karar verilerek, şirketin belediyeye ödemesi gereken kâr payının şirket sermayesine eklendiği ifade edildi.





DEĞERİNDEN 10 KAT FAZLA İHALE VERİLMİŞ





Detay Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık AŞ’nin değerlendirme raporunda, Belbeton AŞ’nin 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 145 milyon TL (o günkü dolar kuruna göre 71 milyon dolar) satış yapacağı öngörülmesine rağmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı yıllar arasında şirkete söz konusu satış tutarının 10 katından fazla olan yaklaşık 1,5 milyar TL (732 milyon dolar) tutarında ihale verildiği ortaya çıktı.





Bu yolla Belbeton özelleştirilmesi belediye kaynakları ile finanse edilmiş ve geri kalan kısımla ise haksız kazanç elde edilmiş oldu.





İSİMSİZ İHBARA TAKİPSİZLİK KARARI





Belbeton’un satışı döneminde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen isimsiz ve imzasız bir ihbar dilekçesinde, belediye tarafından bu şirkete Ankara Mücavir Alanı Tretuvar Döşeme İhalesi'nin verilmiş olduğu, ancak imal edilen taşların ihale şartnamesine uygun üretilmediği bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı.





Dilekçede, şirketin taşeron kullanarak ihale takvimine uymadığı bilgisinin yanı sıra, piyasa değeri ile sahip olduğu fabrikaları, kapasitesi, ticaret hacmi ile İSTON AŞ’den sonra Türkiye’nin en büyük şirketi olduğu, sadece 2009 yılında bordür üretimi amacıyla alınan fabrikanın o tarihteki değerinin 9 milyon dolar olduğu yer aldı.





Aynı dilekçede; piyasa değeri en az 80 ila 100 milyon TL arasında olan bu şirketin dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek ile ilişkileri olduğu iddia edilen Murat Genç’in şirketi Genç Limited Şirketi’ne 22 milyon TL’ye satıldığı belirtildi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na savcılıktan gelen ve ayrıntılı bilgi istenen yazının akabinde takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.





MANSUR YAVAŞ, MELİH GÖKÇEK DÖNEMİNE AİT YOLSUZLUK DOSYALARINI BİRER BİRER AÇIYOR





31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş geçmiş döneme ait hesapların incelenmesi talimatını vermişti.







Yavaş'ın talimatı ile harekete geçen teftiş kurulu raporunda şu tespitler yer aldı:

*Belboton bedelinin çok altında fiyat belirlenerek ihale edildi.





*Değer belirleyen şirketin belediye, bağlı kuruluşlar ve iş ortakları ile yoğun iş ilişkilerinde bulunuyordu.





*Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na o dönemde yapılan bir ihbarda ihaleyi kazanan firma sahibi ile dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile oğlu Osman Gökçek arasında yakın ilişkiler vardı.





Raporda bu durumun Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 235'inci maddesinde yer alan ihaleye fesat suçuna dair ciddi emareler bulunduğu, ihale şartlarını ile özellikle satış fiyatını etkilemeye yönelik örtülü anlaşmaya dayalı işlemler olduğu değerlendirilerek cezalandırılmaları talep edildi.



RAPORDAKİ SKANDALLAR SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ



Değerlendirme sonucunda Büyükşehir Belediyesi, dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek, encümen üyeleri ve ilgili bürokratları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulundu.





Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ hakkında da işlem yapılması talep edildi.





ZARAR ŞİRKET, GÖKÇEK VE EKİBİNDEN TALEP EDİLECEK





Büyükşehir Belediyesi’nin raporunun son kısmında ise, oluşan 16 milyon 241 bin 345 dolar zararın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, encümenler, ilgili bürokratlar, onay mercileri ve Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ’den tazmini için dosyanın hukuk müşavirliğine gönderileceği yer aldı.