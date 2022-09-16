Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek yine alay konusu oldu! /16 Eylül 2022 11:28

Melih Gökçek yine alay konusu oldu!

Ankara eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek Melih Gökçek sosyal medyada teyit etmeden paylaştığı videolar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime ilişkin SİHA görüntülerini paylaşmak isteyen Gökçek, oyun videosu paylaştı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı ve AK Partili Genel Başkanı Erdoğan'ın zorlamasıyla istifa eden ve hayatına Twitter trolü olarak devam eden Melih Gökçek, yine skandal bir paylaşıma imza attı.

YİNE ALAY KONUSU OLDU
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda Azerbaycan tarafından kullanılan SİHA'ların görüntülerini paylaşmak isteyen Gökçek, SİHA yerine oyun videosu paylaştı.

Gökçek paylaşımında, Yunanistan'ı da uyardı. Durumu daha sonra fark eden Gökçek videoyu sildi.

Gökçek'in geçmişte de benzer paylaşımları olmuştu.


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