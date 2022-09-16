Melih Gökçek yine alay konusu oldu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı ve AK Partili Genel Başkanı Erdoğan'ın zorlamasıyla istifa eden ve hayatına Twitter trolü olarak devam eden Melih Gökçek, yine skandal bir paylaşıma imza attı.





YİNE ALAY KONUSU OLDU

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda Azerbaycan tarafından kullanılan SİHA'ların görüntülerini paylaşmak isteyen Gökçek, SİHA yerine oyun videosu paylaştı.





Gökçek paylaşımında, Yunanistan'ı da uyardı. Durumu daha sonra fark eden Gökçek videoyu sildi.





Gökçek'in geçmişte de benzer paylaşımları olmuştu.







