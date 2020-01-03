Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'e hakaret davasında AYM, Hayko Bağdat'ı haklı buldu /03 Ocak 2020 13:45

Melih Gökçek'e hakaret davasında AYM, Hayko Bağdat'ı haklı buldu

Melih Gökçe'in şikâyeti üzerine hakkında kamu davası açılan ve 1.160 TL adli para cezasına çarptırılan gazeteci Hayko Bağdat kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi, Bağdat'ın ifade özgürlüğünü ihlal edildiğine karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in gazeteci Hayko Bağdat’a açtığı hakaret davasında, Bağdat’ın Anayasa'nın 26. maddesince güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 7 Aralık 2015’te 1160 TL adli para cezasına çarptırılan Hayko Bağdat, cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirterek Ocak 2016’da konuyu AYM’ye taşımıştı.

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA MAHKEMELİK OLDU

Davaya giden süreç 17 Mart 2015’te Almanya Yeşiller Partisi’nin Türkiye kökenli Eşbaşkanı Cem Özdemir’in Ermenistan ziyaretiyle başladı.

Aynı zamanda milletvekili olan Özdemir, Ermenistan ziyareti sırasında soykırım anıtına çelenk bıraktı ve Türkiye’yi soykırımı tanımaya davet etti.

Özdemir’in sözlerinin Türkiye’de haber olmasıyla birlikte Melih Gökçek kişisel Twitter sayfasından haberi alıntılayarak "Alman Yeşiller Partisi milletvekiline merakımdan soruyorum... Lütfen cevap ver Cem Özdemir... Senin kökenin Ermeni mi?" diye yazdı.

Bunun üzerine Hayko Bağdat Melih Gökçek’e "Melih Gökçek Ermeni’ymiş bağrıma taş basıp deyiverdim", "Sana resmen Ermeni dedim. Dava aç bence?”, "Başkenti resmen Ermeni'ye vermişler Yazıklar olsun...", "Abi Pazar günü bekliyorum kiliseye?", "Yeterince durumu izah ettiysek tamamdır. Melih Gökçek iğrenç bir adam. Ve bin yıldır dediğim gibi: Yaşasın halkların kardeşliği" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

MELİH GÖKÇEK ŞİKÂYET ETTİ, KAMU DAVASI AÇILDI

Melih Gökçek yazışmaların sonunda Hayko Bağdat hakkında iftira, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama suçlarından soruşturma başlatılması talep ederek şikâyette bulundu.

Şikâyet sonucunda düzenlenen iddianameyle savcı Hayko Bağdat’ın hakaret suçundan cezalandırılması istedi ve hakkında hakaret suçundan kamu davası açıldı.

Yargılamayı yapan Ankara 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi 7 Aralık 2015 tarihli kararında Hayko Bağdat’ı suçlu bularak 1.160 TL adli para cezasına çarptırdı.

Mahkûmiyet kararının Bağdat’a tebliğ edilmesinin ardından, Bağdat AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

ANAYASA MAHKEMESİ BAĞDAT'A TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

İfade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulunan Bağdat’ın başvurusunda mahkeme, siyasetçilere ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik eleştiri sınırlarının çok daha geniş olduğunu değerlendirmesinde bulunarak dosyayı kabul etti.

28 Kasım 2019’da kararını açıklayan AYM, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın bir örneğinin ifade özgürlüğü ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmeden AYM ayrıca Bağdat’a 9 bin 150 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.


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