Melih Gökçek'in Ankara bıraktığı Ankapark’ın elektriği kesildi

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in projesi olan oyun parkı Ankapark'ın (Wonderland Eurasia) bugün borç nedeniyle elektriği kesildi.





Parkın 2-2,5 milyon TL elektrik borcu olduğu belirtilirken, öğleden sonra elektriklerin kesilmesiyle çalışanlar evlerine gönderildi.





Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, işletmeci şirket ile Başkent Elektrik arasında borcun ödenmesi konusunda görüşmeler sürüyor. İşletmeci şirketin yabancı menşeli bir gruba satılması konuşulurken gündeme gelen elektrik kesintisi, finansmanla ilgili yaşanan sorunları gözler önüne serdi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, batmakta olduğunu duyurduğu Ankapark'ın başkent belediyesine maliyetinin 750 milyon dolar olduğu açıklamıştı.





Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine hukuksuz biçimde 2013 yılında başlayan inşasının ardından Ankapark, işçilerin maaşlarının ödenmemesi, yüksek maliyet tartışmaları, sonuçlanmayan ihale süreçleri ve güvensiz koşulları ile gündeme gelmişti.





20 Mart 2019'da AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ankapark’ta işçiler aylardır maaşlarını alamadıkları için son olarak Ekim ayında iş bırakmıştı.