Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'in Ankara bıraktığı Ankapark’ın elektriği kesildi /03 Aralık 2019 19:07

Melih Gökçek'in Ankara bıraktığı Ankapark’ın elektriği kesildi

Mart ayında Erdoğan'ın açılışını yaptığı Ankapark’ın borcu nedeniyle elektriği kesildi. Çalışanlar evlerine gönderildi.

SHABER3.COM

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in projesi olan oyun parkı Ankapark'ın (Wonderland Eurasia) bugün borç nedeniyle elektriği kesildi.

Parkın 2-2,5 milyon TL elektrik borcu olduğu belirtilirken, öğleden sonra elektriklerin kesilmesiyle çalışanlar evlerine gönderildi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, işletmeci şirket ile Başkent Elektrik arasında borcun ödenmesi konusunda görüşmeler sürüyor. İşletmeci şirketin yabancı menşeli bir gruba satılması konuşulurken gündeme gelen elektrik kesintisi, finansmanla ilgili yaşanan sorunları gözler önüne serdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, batmakta olduğunu duyurduğu Ankapark'ın başkent belediyesine maliyetinin 750 milyon dolar olduğu açıklamıştı.

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine hukuksuz biçimde 2013 yılında başlayan inşasının ardından Ankapark, işçilerin maaşlarının ödenmemesi, yüksek maliyet tartışmaları, sonuçlanmayan ihale süreçleri ve güvensiz koşulları ile gündeme gelmişti.

20 Mart 2019'da AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ankapark’ta işçiler aylardır maaşlarını alamadıkları için son olarak Ekim ayında iş bırakmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Melih Gökçek'in Ankara bıraktığı Ankapark’ın elektriği... Sonraki Haber >>

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:57