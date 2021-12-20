Melih Gökçek'in kirli çamaşırları bir bir ortalığa saçılıyor

Terkoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı AKP'li Melih Gökçek'in görevinden alınmadan kısa süre önce giriştiği "akçeli" işleri köşesine taşıdı.



Terkoğlu, "Melih Gökçek’in acil işleri!" başlıklı yazısında, Gökçek'in görevden alınmadan 1 ay önce belediye bütçesinden "acil" olarak mobilya aldığını, mobilyaların Gökçek'in evine taşındığını yazdı.



Gazeteci Murat Ağırel'in "Parsel Parsel-2" kitabından bazı ayrıntıları ele alan Terkoğlu, ABB Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Gökçek istifa etmeden tam bir ay önce, 28 Eylül 2017 tarihinde yazdığı bir yazıyı işaret ederek "acil ve zorunlu ihtiyaç" denilerek yedi kalem mobilya sipariş edildiğini belirtti.



Terkoğlu, yazısında "acil mobilyalar"ın KDV hariç 53 bin 750 liraya satın alındığını ve bedelinin ABB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca ödendiğini ifade etti.



"Peki, acil alınan mobilyalar nereye gitmiş?" diye soran Terkoğlu şöyle devam etti:



"ABB’nin yeni yönetiminin görevlendirdiği müfettişler, araştırınca inanılmaz bir sonuca ulaşmışlar. Kitapta “acil mobilya” işini alan firmanın çalışanı M.G’nin ifadesi soruya yanıt veriyor:



“Fatura aşamasında, firma aranıldığında malzemelerin Dikmen Vadisi Başkanlık Konutu’nda kullanılmak üzere, Nevin Gökçek tarafından sipariş edildiği ve oraya teslim edildiği tarafıma söylenmiştir. Yasal sorumluluğum gereği, teslim edilen malzemeleri yerinde görmek istediysem de bunu o dönemin şartları içerisinde gerçekleştirme imkânım olmadı. Zira söz konusu yer, dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından konut olarak kullanılmakta olup belirli sayıda personel dışında girişe izin verilmiyordu.”



MOBİLYALARI NEVİN GÖKÇEK SEÇMİŞ



Diğer ifadeler de aynı şeyi söylüyor. Çalışanlar apar topar alınan mobilyaların Gökçek’in konutuna götürüldüğünü anlatıyor. Üstelik bütün bunlar istifadan sadece bir ay önce yaşanıyor.



Asıl ayrıntıyı ise mobilyaların alındığı şirketin sahibi veriyor:



“2017 yılı eylül ayında, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, yanında bir iç mimarla firmamıza gelerek mobilyaları beğenip renklerini seçtikten sonra, firmamıza mobilyaları hazırlamamız için bir ay süre verdi.”



Belediyenin, yani halkın parası, “acil mobilya” denilerek özel konuta taşınıyor. Diyeceksiniz ki o konuta ne oldu? Gökçek, mülkiyeti belediyeye ait olan konutu başkanlıktan ayrıldıktan sonra da boşaltmak istemedi. Üstelik yerine gelen AKP’li Mustafa Tuna’nın gücü de onu evden çıkarmaya yetmedi. Sonunda Gökçek, bir teklif yaptı: “Evi bana satın!” Belediye, dört dairenin olduğu mülkü, Nevin Gökçek’e ve ortaklarına sattı.



Dolar niye artıyor, lira niye ucuzluyor diye hayıflanıyoruz ya… Her şey halkın parasının birilerinin çıkarı için kullanılmasıyla başlıyor. Yolsuzluk ekonomiye hâkim oldukça rant, üretmeye galip geliyor.



Sevgi Özel’in sözlüğündeki seçme argo metinlerinden biriyle bitirelim: “Aynasızlar uyuzlanmadan bakalım dalgamıza… Şeytan görmüş keçi yavrusu gibi titremenin âlemi var mı? Deveyi hamuduyla götüren büyüklerimiz titriyor mu?”