Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'in mal varlığı ile ilgili yeni karar /21 Kasım 2019 22:45

Melih Gökçek'in mal varlığı ile ilgili yeni karar

Eski bakan Gürcan Dağdaş ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki davada mahkemeden Gökçek'in mal varlığının araştırılması kararı çıktı.

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54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yapan Gürcan Dağdaş, görevden alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in mal varlığının mahkeme kararınca araştırılacağını duyurdu. Haber, sosyal medyada gündem oldu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in, eski vekil ve Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş hakkında açtığı davanın bugün görülen duruşmasında, mahkeme  Gökçek'in mal varlığının incelenmesi yönünde karar aldı. Kararın, Dağdaş'ın talebi doğrultusunda alındığı bildirildi. 

Davanın ardından konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gürcan Dağdaş, "İ.Melih Gökçek'in şahsıma açmış olduğu hakaret davasının ilk duruşması yapıldı. İ.Melih duruşmaya katılmadı! Hakim talebim üzerine;İ.Melih'in mal varlığının araştırılması için tapuya ve bankalara yazı yazılmasına ve mal beyanlarının incelenmesine karar verdi!" ifadelerini kullandı. 
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