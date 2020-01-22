Melih Gökçek'in 'müzikli danslı' fıskiyesi için harcanan para belli oldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Gençlik Parkı’na yaptırdığı, ‘Müzikli danslı fıskıye’ sistemi için 5 milyon TL harcandığı ortaya çıktı.





Ulus’ta yer alan Gençlik Parkı’ndaki havuzda, ‘Işıklı Dans Eden Fıskıye Şov’ gösterisi yapacak sistemin kurulması için Aralık 2010’da anket başlatıldı. Gökçek, anketin duyurulmasının ardından, “Eğer ‘evet’ çıkarsa projeyi hayata geçireceğiz” dedi.





ANKARALILARIN YÜZDE 0,2’Sİ ANKETE KATILDI





BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Ankete katılan 11 bin 273 kişinin yüzde 62'si fıskıyenin yapılmasını istedi. Böylelikle Gökçek, 2011 yılı verilerine göre, 4 milyon 700 bin kişinin yaşadığı Ankara’da, yalnızca 6 bin 989 kişinin, “Yapılsın” dediği fıskıyeler için, “Ankara’nın kararı bizim kararımızdır” diyerek kolları sıvadı.





21 Temmuz 2011’de yapımına başlanan müzikli danslı fıskıye sistemi, 1 Eylül 2011’de tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA’nın üstlendiği iş için belediye kasasından 5 milyon 205 bin TL çıktı.





Fıskıyelerin ilk provası halka açık yapıldı. Fıskıyelerden havaya püskürtülen sular ile yapılan gösteriler kapsamında suyun üzerine dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek’in fotoğrafları yansıtıldı. Belediye bütçesinden milyonlarca lira harcanarak kurulan sistem, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından hiç kullanılmadı.