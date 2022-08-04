Melih Gökçek'in zırhlı arazi aracı bakın ne kadara satıldı

Dönem dönem tartışmalara da konu olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökşek'in zırhlı arazi aracının satıldığı açıklandı.





Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda aracın 3 milyon 650 bin TL'ye satıldığı açıklandı.





Belediyenin hesabından yapılan açıklama şu şekilde:







ABB'nin israfla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı arazi aracı, ABB TV'de canlı yayınlanan ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı.









