Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'in zırhlı arazi aracı bakın ne kadara satıldı /04 Ağustos 2022 17:25

Melih Gökçek'in zırhlı arazi aracı bakın ne kadara satıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökşek'in zırhlı arazi aracının 3 milyon 650 bin TL'ye satıldığı açıklandı.

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Dönem dönem tartışmalara da konu olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökşek'in zırhlı arazi aracının satıldığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda aracın 3 milyon 650 bin TL'ye satıldığı açıklandı.

Belediyenin hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

ABB'nin israfla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı arazi aracı, ABB TV'de canlı yayınlanan ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı.


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