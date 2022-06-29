Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'ten tarihi gaf /29 Haziran 2022 00:54

Melih Gökçek'ten tarihi gaf

“Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” tweeti atan Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun paylaşımı gerçek sanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu 'iddiayı' TV yayını sırasında dile getirerek büyük bir gafa da imza atmış oldu.

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Yaklaşan seçim dönemleri öncesi çıkmaya başlayan 'rezerv bulundu' haberlerini ti'ye almak için “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” tweeti atan Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun paylaşımı gerçek sanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu 'iddiayı' TV yayını sırasında dile getirerek büyük bir gafa da imza atmış oldu.

Evrensel'de yer alan habere göre "Karadeniz'de doğalgaz" ve "Adana'da petrol" rezervi bulunduğuna dair açıklamalar tartışılmaya devam ediyor.

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” tweeti ilgi görürken Ankara'nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayında bu şakayı gerçek bir habermiş gibi duyurdu, sunucunun 'Fake olmasın' ifadesine "Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor” diye yanıt verdi.

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