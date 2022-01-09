Samanyolu Haber /Gündem / Mülteci aile Yunan adasında mahsur kaldı: Geri gönderilmek istemiyoruz, yardım edin /09 Ocak 2022 13:31

Mülteci aile Yunan adasında mahsur kaldı: Geri gönderilmek istemiyoruz, yardım edin

Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklaran kaçan bir aile Yunanistan’ın Pserimos isimli adasında mahsur kaldı.

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Sosyal medya hesabı Twitter’dan ailenin yardım videosunu yayınlalan aktivist Mehmet Ali Uludağ, ”Erdoğan zulmünden kaçan bebekli bir aile Pserimos isimli Yunan Adasında. Tek istekleri iltica taleplerinin Yunan makamları tarafından kabul edilmesi. Şu anda Yunan polisi almaya gidiyor. Lütfen #pushback yapılmaması için yardımcı olalım. İlgili heryere duyuralım” mesajını paylaştı.
 
Videoda küçük bebeği ile birlikte konuşan Sümeyye Kaplan ”Ben Sümeyye kaplan avukatım, eşim Ömer kaplan komiserdi. Kızımla birlikte buradayız. Erdoğan zulmünden kaçarak buraya geldik. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Geri gönderilmek istemiyoruz” dedi

Diğer yandan Mehmet Ali Uludağ daha sonra yaptığı paylaşımda, ”Şu anda Yunan Sahil Güvenlik aileyi aldığı ve adaya getirdiği yönünde bilgi var. Avukatları ulaşmaya çalışıyor. Ümit ediyorum Yunan Polisi bu ailenin iltica talebini kabul edecektir. Aksini düşünmek bile istemiyorum” dedi.


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