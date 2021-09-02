Samanyolu Haber /Gündem / Memduh Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar! /02 Eylül 2021 19:35

Memduh Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Ekonomist yazar Memduh Bayraktaroğlu güncel olaylar ve Türkiye'nin siyasi gündemi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Ekonomist yazar Memduh Bayraktaroğlu: "İçtihat haline getirilen kararlarla ülkeyi yöneten, masum insanları hapislerde çürüten, işten kovan, özel sektörde bile iş bulmalarına engel olan bir irade, bir zihniyet, siz zannediyor musunuz ki yargılanmayacak, cezası kalacak"

Tansu Çiller'in eski danışmanı Memduh Bayraktaroğlu: "15 Temmuz darbesi ya da darbe girişiminde amacın Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek, hükumeti yıkmak, rejimi değiştirmek olduğuna dair bana birer kanıt söyleyin."

Tansu Çiller’in eski danışmanı Memduh Bayraktaroğlu, 15 Temmuza ilişkin Youtube’dan yayınladığı son videosunda o karanlık geceye ilişken soru işaretlerine dikkat çekti. Bayraktaroğlu şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz darbesinin ya da darbe girişiminde amacın Recep Tayyip Erdoğan’ın öldürmek, hükumeti yıkmak, rejimi değiştirmek olduğuna dair bana birer kanıt söyleyin.

Hiçbir mahkeme hükmünde darbe girişiminde bulunanların gerçek amacı bilinmiyor. Darbe girişiminin nasıl planlandığı da bilinmiyor.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis alanlardan birisi Diyarbakır’daki o ünlü ‘hendek’ savaşlarını yöneten ve dönemin hükumetinin ‘kahraman’ diye tanımladığı tek orgeneral! Nasıl kahraman o?

O gerçekten kahraman idiyse 15 Temmuz 2016’da darbe yapmaya neden kalkışsın? Bir tarafta devleti, bir terör örgütünün darbesinden kurtarıyor. Ondan sonra darbe yapmaya kalkıyor!

Neyzen Tevfik’in anlattığı Türk filmleri gibi mi yani?

Benim çok değer verdiğim Selçuk Özdağ da sonradan zoraki kurulan o Meclis Araştırma Komisyonunun başkan yardımcısıydı.

Bugün Selçuk Özdağ her zamanki dürüstlüğüyle şunları söylüyor: “Komisyon raporunu yayınlamadık. Çünkü bazı hukukçular Saray’a gittiler, Saray’ı ikna ettiler. ‘Bu yayınlanırsa bu askeri darbe girişiminde Fe*ö’nün hiçbir dahli olmadığı anlaşılır. Onlara yarar. Bu nedenle raporu yayınlamayalım’ dediler. Biz de raporu yayınlamadık.”

Selçuk Özdağ orada, savcılar nerede bilmiyorum. Özdağ ifadeye çağrılıp ifadesi alınabilir. Meclis’te yeniden bir araştırma komisyonu kurabilir.

Peki muhalefet partilerinin teklifini Meclis’te kim reddetti? AKP’li ve MHP’li milletvekilleri… 
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Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

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