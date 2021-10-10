Samanyolu Haber /Gündem / Memduh Bayraktaroğlu'ndan Erdoğan'a 'umumi tuvalet' sorusu /10 Ekim 2021 12:56

Memduh Bayraktaroğlu'ndan Erdoğan'a 'umumi tuvalet' sorusu

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, umumi tuvalete girişin 5 TL olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştı.

SHABER3.COM

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, "Erdoğan 10 yıl önce demişti ki: 'Biz iktidar olduğumuzda umumi tuvaletler 1 milyon liraydı biz bunu 1 liraya düşürdük…' Şimdi çok merak ediyorum. Acaba gazetecilerden biri, umumi tuvalet fiyatının 10 yılda %500 artarak 5 (beş milyon) liraya çıkış sebebini Erdoğan’a sorabilir mi?.." diye yazdı.

Bayraktaroğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

BEN SORAYIM BARİ…

Fotoğrafta gördüğünüz gibi:

Bir kere tuvalete gitmek 5 lira…



?

Erdoğan 10 yıl önce demişti ki:

“Biz iktidar olduğumuzda umumi tuvaletler 1 milyon liraydı biz bunu 1 liraya düşürdük…”.

?

Erdoğan bunu nasıl becermişti?..

Liradan 6 tane sıfır atarak…

?

Şimdi çok merak ediyorum:

Acaba gazetecilerden biri:

Umumi tuvalet fiyatının 10 yılda %500 artarak 5 (beş milyon) liraya çıkış sebebini Erdoğan’a sorabilir mi?..

?

Tabii ki soramaz…

O halde:

Ben sorayım bari…
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Memduh Bayraktaroğlu'ndan Erdoğan'a 'umumi tuvalet' sorusu Sonraki Haber >>

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:14:30