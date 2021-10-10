Memduh Bayraktaroğlu'ndan Erdoğan'a 'umumi tuvalet' sorusu

Bayraktaroğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:
BEN SORAYIM BARİ…
Fotoğrafta gördüğünüz gibi:
Bir kere tuvalete gitmek 5 lira…
?
Erdoğan 10 yıl önce demişti ki:
“Biz iktidar olduğumuzda umumi tuvaletler 1 milyon liraydı biz bunu 1 liraya düşürdük…”.
?
Erdoğan bunu nasıl becermişti?..
Liradan 6 tane sıfır atarak…
?
Şimdi çok merak ediyorum:
Acaba gazetecilerden biri:
Umumi tuvalet fiyatının 10 yılda %500 artarak 5 (beş milyon) liraya çıkış sebebini Erdoğan’a sorabilir mi?..
?
Tabii ki soramaz…
O halde:
Ben sorayım bari…