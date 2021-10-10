Memduh Bayraktaroğlu'ndan Erdoğan'a 'umumi tuvalet' sorusu





Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, "Erdoğan 10 yıl önce demişti ki: '…' Şimdi çok merak ediyorum. Acaba gazetecilerden biri, umumi tuvalet fiyatının 10 yılda %500 artarak 5 (beş milyon) liraya çıkış sebebini Erdoğan’a sorabilir mi?.." diye yazdı.BEN SORAYIM BARİ…Fotoğrafta gördüğünüz gibi:Bir kere tuvalete gitmek 5 lira…Erdoğan 10 yıl önce demişti ki:“Biz iktidar olduğumuzda umumi tuvaletler 1 milyon liraydı biz bunu 1 liraya düşürdük…”.Erdoğan bunu nasıl becermişti?..Liradan 6 tane sıfır atarak…Şimdi çok merak ediyorum:Acaba gazetecilerden biri:Umumi tuvalet fiyatının 10 yılda %500 artarak 5 (beş milyon) liraya çıkış sebebini Erdoğan’a sorabilir mi?..Tabii ki soramaz…O halde:Ben sorayım bari…