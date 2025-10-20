Samanyolu Haber /Gündem / Memduh Boydak’ı ziyaret eden Yeneroğlu: Düşman hukuku uygulanıyor /20 Ekim 2025 23:14

Memduh Boydak’ı ziyaret eden Yeneroğlu: Düşman hukuku uygulanıyor

Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Boydak ailesinden 18 kişinin ceza aldığını, tüm mal varlıklarına da el konulduğunu belirterek, bu durumu “hukukun değil düşmanlığın işlediği bir düzenin sonucu” dedi.

SHABER3.COM

İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bugün yaptığı açıklamada Sincan Cezaevi’nde iş insanı Memduh Boydak’ı ziyaret ettiğini duyurdu. Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmelerde Boydak’ın davasını, Türkiye’de ceza hukukunun temel ilkelerinden nasıl uzaklaşıldığını gösteren “çarpıcı bir örnek” olarak nitelendirdi.

Memduh Boydak’ın, Melikşah Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığı ve Boydak Holding’deki yönetim kurulu üyeliği gibi görevleri nedeniyle “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı; bu cezayı 9 yılı aşkın süredir çektiği belirtildi.

Yeneroğlu, söz konusu görevlerin o dönem tamamen yasal olduğunu ve devletin en üst düzey temsilcilerinin bu faaliyetlere açıkça destek verdiğini hatırlattı. Ancak geriye dönük olarak bu faaliyetlerin terör faaliyeti gibi gösterilmesinin adaletle bağdaşmadığını vurguladı.

SUÇLAMALAR

Milletvekili Yeneroğlu’nun açıklamasına göre, Boydak’a yönelik suçlamalar arasında şu maddeler yer alıyor:

Yasal Faaliyetlerin Suç Sayılması: 2011–2013 yıllarında yapılan birçok kamuya açık faaliyet sonradan “örgütsel faaliyet” olarak kabul edildi. Bu faaliyetlerde dönemin bakanları ve milletvekilleri de yer almıştı.

Melikşah Üniversitesi Yöneticiliği: Kayseri’de yasal yollarla kurulmuş üniversitenin başkanı olması, üniversitenin “örgütle iltisaklı” sayılmasıyla suç kapsamına alındı.

Bank Asya’ya Para Yatırmak: O dönem tamamen yasal olan Bank Asya’ya para yatırmak, örgüt üyeliğine delil olarak kabul edildi. AİHM bu durumun suç sayılamayacağına yönelik kararlar vermişti.

ByLock Kullanımı: Şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock’u kullandığı iddia edilse de, bu kullanımın bir terör faaliyetiyle ilişkisine dair dosyada somut bir delil bulunmadığı ifade edildi.

Bağış ve Himmet: Himmet toplamakla suçlanan Boydak’ın faaliyetleri için, dönemin yöneticilerinin bilgi ve teşvikiyle hareket ettiği belirtildi. Herhangi bir terör faaliyetine finansal destek verildiğine dair bir kanıt yer almıyor.

Twitter Paylaşımları: Boydak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı eleştiriler de “terör propagandası” kapsamına alınarak suç sayıldı.

‘DÜŞMAN HUKUKU UYGULANIYOR’

Yeneroğlu, bu tür davalarda “ceza hukukunun evrensel ilkeleri” olan öngörülebilirlik, orantılılık ve delile dayalı yargılama gibi prensiplerin tamamen ihlal edildiğini savundu.

Boydak ailesinden 18 kişinin hapis cezası aldığını, tüm mal varlıklarına da el konulduğunu belirten Yeneroğlu, bu durumu “hukukun değil düşmanlığın işlediği bir düzenin sonucu” olarak değerlendirdi.
