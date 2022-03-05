Memduh Boydak’ın kızı Merve Boydak Cesur: 6 yıldır adaletin tecelli etmesini bekliyoruz

Merve Boydak Cesur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tam 6 yıl önce bugün babam Memduh Boydak gözaltına alındı. Yasal olarak gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri suça konu kabul edilerek sabaha karşı apar topar tutuklandı. 7. yıla giriyoruz, hala adaletin tecellisini bekliyoruz. Geç bile olsa adalet adalettir.” ifadelerini kullandı.









Kayseri’de Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve holding CEO’su Memduh Boydak, 6 Mart 2016’da tutuklanmıştı. Aynı soruşturmada Holdingin yönetim kurulu üyesi Murat Bozdağ ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.





Memduh Boydak, mahkemedeki savunmasında, “Birileri tarafından günah keçisi seçildik. Ahrette hakkımızı soracağız.” ifadelerini kullanmıştı.





Holdingi Ağustos 2016 tarihinde kayyım atandı.





KİŞİSEL MAL VARLIKLARI BİLE GASP EDİLDİ





Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz 2018’de görülen karar duruşmasında, eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak’a ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ’a ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak’a aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak’a ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verildi.





Mahkeme, ceza verilen 7 sanığa ait şirket hisselerinin de müsaderesine (devlete aktarılması) karar verdi. Mahkeme kararı gereğince şirket ortaklarının kişisel servetleri de gasp edildi.





Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Memduh Boydak’ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını 2020 yılı ocak ayındaki kararında hukuka uygun buldu.