Memleket Partili başkandan Kılıçdaroğlu'na destek

Yeniçağ'da yer alan habere göre Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile açıklama yapan Tanju Karakuş, "Hiç bir yere gitmek yok, buradayız başaracağız" açıklamasında bulundu.



Karakuş'un açıklamaları şu şekilde:



"Seçimlerde tavır ve tutumlarımızın ne olması gerektiğine yönelik toplantı yaptık. Oy çokluğuna değil oy birliğine önem verdik. İstişareler sonucunda ortak bir noktada bulunduk. Kesin kararımız şudur ki; 2. tur seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almış bulunuyoruz"



Memleket Partisi'nin MYK toplantısında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin pazar günü düzenlenecek ikinci turunda tarafsız kalma kararı aldığı iddia edilmiş ancak İnce'den veya partiden resmi açıklama gelmemişti.