Samanyolu Haber /Politika / Memleket Partisi resmen Meclis'te /04 Haziran 2021 11:34

Memleket Partisi resmen Meclis'te

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Memleket Partisi'ne geçmesiyle Meclis’te temsil edilen parti sayısı 13'e çıktı.

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24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP’den seçilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, partilerinden istifa ederek Memleket Partisi'ne üye oldu.

CHP’den ayrılan üç milletvekilinin 17 Mayıs tarihinde yine CHP’den ayrılan Muharrem İnce’nin genel başkanlığında kurulan Memleket Partisi’ne katılımıyla Meclis’te temsil edilen siyasi parti sayısı 13’e çıktı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 288, CHP'nin 136, HDP'nin 55, MHP'nin 48, İYİ Parti'nin 36, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Saadet Partisi'nin 1, Demokrat Parti'nin 2, Büyük Birlik Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Yenilik Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) de birer milletvekilleri var. Meclis'te 7 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

Memleket Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı faaliyette olan siyasi partiler listesinde de yer aldı. Listeye göre 2021 yılında kurulan 2 partiden biri Memleket Partisi, diğeri ise Gelişim ve Demokrasi Partisi oldu. Memleket Partisi’nin kurulmasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı listesindeki parti sayısı da 107’ye yükseldi.
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