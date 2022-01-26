Memleket Partisi'nden Ekrem İmamoğlu açıklaması

"BU BECERİKSİZLİĞİN FATURASI BİR RESTORAN FATURASIYLA BİR TUTULMAYA ÇALIŞILIYOR"









- Bakanlar çok övünülen havalimanına inmek yerine kapatılan Atatürk Havalimanı’na inmişken, Kuzey Marmara Otoyolu kapanmış vatandaş yolda kalmışken, evine ulaşamayan insanlarımız çile içindeyken bu beceriksizliğin faturası bir restoran faturasıyla bir tutulmaya çalışılıyor.





"YÜRÜTÜLEN SIĞ TARTIŞMALARA DAHİL OLUNMASI DOĞRU BİR TUTUM DEĞİL"









- Gerek sosyal medyada gerek sosyal yaşamda milletimizi kutuplaştıran bu linç kültürü doğruları, hataları ve bu hatalardan nasıl kurtulacağımızı değil küçük hesapları tartışma masasına getirmekten başka bir işe yaramıyor.





- Her zaman doğruları söyleyen Memleket Partisi olarak diyoruz ki; merkezi yönetim de yerel yönetimler de İstanbul’da ve Gaziantep’te yaşanan doğal felakete sınıfta kalmıştır. Daha iyi bir yönetimi hak eden insanımız için var gücümüzle çalışmaya, eğip bükmeden doğruları söylemeye devam edeceğiz.

Memleket Partisi, İstanbul’da kar yağışı nedeniyle yaşanan zorluklar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimin hedef alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.Açıklamada, "Her ne kadar restoranda yemek yiyen belediye başkanına yönelik iddialar doğrulanmış olsa da Memleket Partimizin savunduğu etik değerler gereği sosyal medya üzerinden yürütülen sığ tartışmalara dahil olunması doğru bir tutum değildir" ifadeleri kullanıldı.Memleket Partisi'nin İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Derya Berktaş ve Disiplin Kurulu üyesi Mustafa Kemal Çiçek, söz konusu tartışmaya İmamoğlu'nu eleştirerek dahil olmuştu.Sosyal medya hesabından 'Gündeme dair yaptığımız kamuoyu açıklamamız için 2 dakikanızı rica ediyoruz' başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:- Ülkemizin birçok bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımız büyük zorluklar yaşamaktadır. Kar yağışından olumsuz etkilenen tüm insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef ülkemiz bugün geldiği noktada doğal afetlerle baş edebilme özelliğini kaybetmiştir. Ne yangını söndürebiliyoruz ne selde ne de karda vatandaşımızın çile çekmesini önleyebiliyoruz. Gaziantep’te yaşanan da doğal afettir; İstanbul’da yaşanan da doğal afettir” ifadelerine yer verildi ve “Meteoroloji günler öncesinden uyardı deniliyor. Meteorolojinin uyarıları sadece yerel yönetimler için mi? Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-İstanbul yolu, Adana-Gaziantep yolu yerel yönetimlerin sorumluluk alanında mı?- Her ne kadar restoranda yemek yiyen belediye başkanına yönelik iddialar doğrulanmış olsa da Memleket Partimizin savunduğu etik değerler gereği sosyal medya üzerinden yürütülen sığ tartışmalara dahil olunması doğru bir tutum değildir.