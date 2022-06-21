Samanyolu Haber /Gündem / Memleket Partisinden sancı kurultayı /21 Haziran 2022 10:42

Memleket Partisinden sancı kurultayı

Partisinde yaşanan üst düzey istifalar sonrası kurmaylarıyla toplanan Muharrem İnce, " Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için olağanüstü kurultayımızı toplayacağız" dedi.

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2018 Genel Seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim sonrası CHP’den istifa ederek kendi yolunu çizdi.

Memleket Partisini kuran İnce, CHP’den eski yol arkadaşlarını da partisine katmayı başardı.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Muharrem İnce’nin CHP’de olduğu dönemde yeni parti kurmak için Saray’da Erdoğan’la görüştüğü iddia etti.

Turan, kısa süre sonra özür dilese de İnce’nin, olumlu anlamda havuz medyasının  gündeminde olması, kaybettiği seçim yüzünden CHP’yi ve Kılıçdaroğlu’nu suçlaması, kısa sürede partisini seçimlere sokacak hale getirmesi ve finans sorunu yaşamaması hep şüpheyle bakıldı.

İnce’nin kurduğu Memleket Partisinde şu sıralar yaprak dökümü yaşanıyor.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR
Memleket Partisi’nin Parti Sözcüsü ve Genel Başkanvekili olan Gaye Usluer ile Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın aralarında bulunduğu altı üst düzey yönetici istifa etti.

Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün, MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, PM Üyeleri Meryem Şengül Kala ve Oğuz Giray da istifa eden diğer isimler oldu.

İstifa edenler “Parti başlangıçtaki iddiasından uzaklaştı” eleştirisinde bulundu.

KURULTAY KARARI
Peş peşe gelen istifaların ardından parti kurmayları, Genel Başkan Muharrem İnce başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından kurultay kararı çıktı. Olağanüstü kurultay kararını İnce açıkladı.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan İnce, “7 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için olağanüstü kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız” dedi.
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