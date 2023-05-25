Samanyolu Haber /Gündem / Memleket Partisi'nin 28 Mayıs toplantısında İnce ne mesaj verdi? /25 Mayıs 2023 18:21

Memleket Partisi'nin 28 Mayıs toplantısında İnce ne mesaj verdi?

Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi, 28 Mayıs’a dair kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Muharrem İnce’nin MYK’da dikkat çeken cümleler kurduğuna dair kulis bilgisi aktarıldı.

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Memleket Partisi, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesinde, bugün saat 14.00’te Merkez Yönetim Kurulunu topladı.

14 Mayıs'a günler kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi, 28 Mayıs’a dair kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, toplantının bittiğini ve Muharrem İnce’nin MYK’da “Çekilirken neden çekildiğimi anlattım. Çekilmemi Millet İttifakı istemişti. Artık yeni bir açıklama yapmama gerek yok” cümlelerini kurduğunu iddia etti.
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